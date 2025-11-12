Tautiskā garā var apceļot Smilteni, izmantojot latviešu zīmju takas karti
Novembris ir laiks, kad domājam par Latviju, par mūsu tautas saknēm un senču mantojumu. Tieši šajā laikā īpaši aicinām doties pa Latviešu zīmju taku Smiltenē – maršrutu, kur var ne tikai baudīt rudens ainavu pilsētvidē, bet arī izzināt latviešu zīmju spēku un nozīmi.
Lai taka būtu vieglāk izstaigājama, Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā pieejama Latviešu zīmju takas karte, kas palīdzēs atrast visus zīmju punktus un iepazīt to nozīmi. Šī ir lieliska iespēja uz pilsētu paskatīties no citiem skatu punktiem.
Taka aicina nesteidzīgi doties pilsētvidē un iepazīt latviešu zīmes – senus simbolus, kas glabā spēku, aizsardzību un dzīves gudrību. Katras zīmes stāsts ir daļa no mūsu tautas pasaules redzējuma – no Saules zīmes, kas nes gaismu un dzīvību, līdz Jumim, kas simbolizē auglību, pārticību un līdzsvaru.
Lai pastaiga būtu aizraujošāka dodies tajā kopā ar draugiem vai ģimeni. Atrast Latviešu zīmes pilsētvidē būs īpaši aizraujoši ģimenēm ar bērniem, jo šī aktivitāte ir līdzīgi kā meklēt apslēptos dārgumus. Ir jābūt vērīgam un uzmanīgam, lai katru zīmi atrastu un ieraudzītu. Lejupielādē savā viedierīcē lietotni “Actionbound”, sameklē spēli pēc nosaukuma “Latviešu zīmju taka”, ieraksti savas komandas nosaukumu un doties piedzīvojumā. Spēles laikā dalībnieki risina uzdevumus, atklāj simbolu nozīmes un uzzina vairāk par latvisko pasaules redzējumu.