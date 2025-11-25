Atjaunots vēsturiski nozīmīgais Ložmetējkalna ceļš
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” pabeigusi vairāk nekā 4,3 km garā Ložmetējkalna ceļa seguma atjaunošanu Valgundes pagastā, uzlabojot infrastruktūru un satiksmes drošību. Sabiedrībai nozīmīgais ceļš ved uz Ložmetējkalna skatu torni un vēsturiskajām Ziemassvētku un Janvāra kauju vietām.
Pabeigti pēdējie “Latvijas valsts meži” (LVM) meža autoceļa “Ložmetējkalna ceļš” atjaunošanas darbi Valgundes pagastā. To laikā vairāk nekā 4,3 kilometros atjaunots sabiedrībai nozīmīgais Ložmetējkalna ceļa segums un veikti vēl vairāki ceļa uzlabošanas darbi.
Kopumā darbi ritēja divus mēnešus, to laikā ceļa sega atjaunota, uzberot 14 cm biezu drupinātas grants kārtu, vienlaikus atjaunojot ar ceļu saistīto infrastruktūru –nobrauktuves, izmainīšanās vietas un virāžas. Tāpat uzstādītas jaunas ceļa zīmes un utilizēti satiksmei bīstamie koku celmi pērn spēcīgās vasaras vētras izgāzto koku vietās.
1,65 km garā posmā ceļš ir šaurāks, jo ved cauri liepu alejai, savukārt atlikušajā posmā tas ir ierastajā 4,5 metru platumā.
Pirmā Ložmetējkalna ceļa pārbūve tika veikta 2005. gadā, kad to izbūvēja iedzīvotāju rekreācijas un meža apsaimniekošanas vajadzībām. Tas ir sabiedrībai nozīmīgs ceļš, jo ved uz LVM būvēto Ložmetējkalna skatu torni, tā pakājē esošos atpūtas vietu un pašu Ložmetējkalnu, kas glabā 1916. decembrī un 1917. gada janvārī notikušo Ziemassvētku un Janvāra kauju norises liecības.