No 19. novembra mainīsies vilcienu kustība Jelgavas līnijā
Turpinot īstenot dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai, no 19. novembra līdz 13. decembrim ir gaidāmas izmaiņas vilcienu kustībā.
"Vivi" aicina pasažierus īpašu uzmanību pievērst trīs vilcienu reisiem, kas dosies ceļā dažas minūtes agrāk nekā ierasts. Vilciens Rīga–Liepāja nr. 723 ceļu no Rīgas uzsāks piecas minūtes agrāk – pulksten 18.20, vilciens Jelgava–Rīga nr. 6872 izbrauks no Jelgavas divas minūtes agrāk – pulksten 7.04, vilciens Jelgava–Rīga nr. 6756 no Jelgavas izbrauks četras minūtes agrāk – pulksten 18.34.
Diviem vilcienu reisiem tiks mainīts ierašanās laiks galastacijā. Vilciens Rīga–Jelgava nr. 6877 Jelgavā ieradīsies piecas minūtes agrāk – pulksten 7.50, bet vilciens Liepāja–Rīga nr. 724 Rīgā būs trīs minūtes vēlāk nekā parasti – pulksten 8.08.
Tāpat tiks mainītas iekāpšanas/izkāpšanas platformas pieturas punktos Cukurfabrika, Ozolnieki, Dalbe un Cena, norāda Latvijas dzelzceļš. Šīs izmaiņas ieviestas saistībā ar infrastruktūras pielāgojumiem un satiksmes organizēšanas uzlabojumiem, lai uzlabotu pasažieru drošību un vilcienu kustības plūsmu.
Visi elektrovilcieni abos virzienos (vilcienu numuri, kas sākas ar 67XX) Cukurfabrikā, Ozolniekos un Dalbē no 19. novembra piestās pie 1. ceļa platformām, bet Cenā pie starpceļu platformas starp 1. un 2. ceļu. Tas nozīmē, ka ierastā iekāpšanas vieta atsevišķās pieturās var atšķirties no līdzšinējās, tādēļ lūdzam īpašu uzmanību pievērst norādēm uz vietas.
Visi dīzeļvilcieni abos virzienos (vilcienu numuri, kas sākas ar 68XX) Cukurfabrikā un Ozolniekos no 19. novembra piestās pie 2. ceļa platformām. Latvijas dzelzeļš aicina pasažierus sekot uz tablo redzamajai informācijai un ieplānot papildu laiku nokļūšanai uz vajadzīgo pasažieru platformu, jo atsevišķās pieturvietās var būt nepieciešams šķērsot gājēju pāreju vai izmantot tuneli/labiekārtotus pievadceļus.
Papildu informācija par izmaiņām pieejama Latvijas dzelzceļa un pārvadātāja mājaslapās, kā arī klientu apkalpošanas tālruņos.