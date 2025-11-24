Tikai viens zvans un konts tukšs! Turpina aktīvi uzdarboties krāpnieki
Pagājušajā nedēļā tāpat kā iepriekšējā iedzīvotājiem izkrāpts aptuveni pusmiljons eiro, ziņo Valsts policija.
No 17. novembra līdz 23. novembrim Valsts policijā reģistrēti 276 krāpšanas gadījumi. 60 gadījumos iedzīvotāji zaudējuši naudu, bet 211 gadījumos krāpnieku mēģinājumi beigušies bez finansiāliem ieguvumiem. Kopējie reģistrētie iedzīvotāju zaudējumi pagājušajā nedēļā sasniedz vismaz 506 064 eiro.
Vēl joprojām visvairāk naudas izkrāpts vikšķerēšanas jeb viltus zvanu gadījumos, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, piemēram, "Latvenergo", kā arī Valsts policijas, mobilo operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, kredītiestāžu vai sociālo dienestu darbiniekiem.
Pagājušajā nedēļā telefonkrāpniekiem izdevies izkrāpt 295 701 eiro, un visvairāk šādu gadījumu reģistrēts Rīgas reģionā - 242.
Jau ziņots, ka nedēļu iepriekš, no 10. novembra līdz 16. novembrim iedzīvotājiem izkrāpts aptuveni pusmiljons eiro. Arī no 3. novembra līdz 9. novembrim no iedzīvotajiem kopumā izkrāpta līdzīga summa - 434 946 eiro.
No 27. oktobra līdz 2. novembrim iedzīvotajiem kopumā tika izkrāpti 622 382 eiro.