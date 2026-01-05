FOTO: Čornobiļas biosfēras rezervātā fiksē ziņkārīgo manevrus
Čornobiļas radiācijas un ekoloģiskajā biosfēras rezervātā ir fiksēta ļoti ziņkārīga briežu mātīte, kas ielūkojusies fotokameras objektīvā.
Par to pavēstīja rezervāta preses dienests un publicēja attiecīgu fotoattēlu, kurā dzīvnieks izskatās tā, it kā apzināti skatītos tieši objektīvā. Dzīvnieks izskatās mierīgs un paēdis.
"Šī ziņkārīgā briežu mātīte ar interesi skatās tieši fotokameras objektīvā, jo jauni priekšmeti mežā vienmēr raisa savvaļas iemītnieku interesi. Kad dzīvnieka pamatvajadzības ir pilnībā nodrošinātas — ir telpa, barība un drošība —, rodas vieta arī... ziņkārībai," teikts paziņojumā.
Iestādē skaidro, ka publicētais kadrs ir iegūts no fotolamatām projekta "Poļesje — savvaļas daba bez robežām" ietvaros, kas uzstādītas Čornobiļas rezervāta teritorijā.
Citas ziņas par Čornobiļas rezervāta faunu
Čornobiļas radiācijas un ekoloģiskajā biosfēras rezervātā, Pripetes upes grīvas daļā, pēc pētnieku datiem, putnu skaits pārsniedz 1500 īpatņu. Pētījums aptvēra ievērojamu palienes teritoriju ar blīvām niedru audzēm, sazarotu pieteku tīklu, sekliem līčiem un salām, kas klātas ar lapu koku mežiem.
Zosu dzimtas (zosveidīgo kārtas) putni visbiežāk sastapti seklūdeņos, kur tie aktīvi barojas un atpūšas. Upes gultnē dominē lielais kormorāns, kā arī tika fiksēti lielais baltais gārnis, pelēkais gārnis, paugurknābja gulbis, pelēkā zoss, meža pīle u.c. Kopumā reģistrētas 12 putnu sugas, no kurām trīs ir iekļautas Ukrainas Sarkanajā grāmatā — pelēkā pīle, gaigalītis un jūras ērglis.