Krāpnieki uzdodas par "Elektrum" un draud atslēgt elektrību

Typo jeb taustiņkļūdu domēna vārdi ir viens no vienkāršākajiem, taču efektīvākajiem veidiem, kā lietotājus padarīt par kibernoziegumu upuriem. Typosquatting jeb URL hijacking ir kiberuzbrukuma veids, kurā uzbrucējs noskata kādu aktuālu zīmola, preces, kampaņas vai produkta nosaukumu un reģistrē tam līdzīgu typo jeb taustiņkļūdu domēna vārdu un izmanto to ļaunprātīgos nolūkos. Steigā lasot e-pastus, dažādas ziņas u. c., var nepamanīt, kas tieši rakstīts saitē.