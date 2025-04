Krāpnieku triki. Kā afēristi piekļūst iedzīvotāju makiem un kontiem?

Viens no pirmajiem Latvijā, kurš ar to saskāries, ir Likteņdārza valdes priekšsēdētājs Jānis Karalis, kuram piezvanīts no nepazīstama numura un runāts viņa drauga balsī. Zvans sākās ar izmisuma pilnu stāstu par avāriju, kas esot notikusi drauga vainas dēļ.