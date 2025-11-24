Saeimas komisija atbalsta finansējuma piešķiršanu Manabalss.lv darbībai
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šodien atbalstīja "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas deputātu Edmunda Jurēvica un Agneses Krastas priekšlikumu nodrošināt finansējumu "Manabalss.lv" darbībai.
JV deputāti priekšlikumā aicina piešķirt 150 000 eiro Sabiedrības līdzdalības fondam (SIF), lai nodrošinātu digitālās demokrātijas platformas Manabalss.lv darbību.
Priekšlikumā uzsvērts, ka platforma gandrīz 15 gadus ir bijusi būtisks rīks iedzīvotāju līdzdalībai politikas veidošanā, tajā virzītas vairāk nekā 140 iniciatīvas, no kurām 83 iekļautas normatīvajos aktos, tostarp veiktas konstitucionālas izmaiņas. JV deputātu skatījumā, pastāvīgs finansēšanas mehānisms ir nepieciešams, lai stiprinātu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.
Iepriekš platformas Manabalss.lv komanda aicināja Saeimu nodrošināt pastāvīgu finansēšanas mehānismu tās darbībai kā valsts pasūtījumu sabiedrībai būtiskas funkcijas nodrošināšanai. "Šodien Latvijas demokrātijai uzbrūk - ar naratīviem, ar idejām, ar hibrīduzbrukumiem, ar militāra uzbrukuma draudiem," paziņojumā medijiem tika paudis organizācijas vadītājs Imants Breidaks.
Viņaprāt, ja Manabalss.lv platformas vairs nebūs, tad visi jutīs, ka tās pietrūkst. "Pilsoņiem vairs nebūs iespējas dāvināt savas idejas Latvijai, un tad jums un mums visiem paliks tikai vēlēšanas, lai ietekmētu politiskos procesus - reizi četros gados," atzīmēja Breidaks, vēršot uzmanību, ka politiķi tautu parasti ir gatavi uzklausīt tikai gadu pirms vēlēšanām, bet ne ikdienā.
Manabalss.lv komanda norāda, ka kopš 2011. gada "Oligarhu kapusvētkiem", kad organizācija tika dibināta, ar tās veidotās platformas starpniecību līdz Saeimai ir nonākušas vairāk nekā 140 iniciatīvas, no kurām 83 kļuvušas par likumiem.
Par aicinājumu Saeimai izstrādāt pastāvīgu finansēšanas mehānismu digitālās demokrātijas infrastruktūrai - Manabalss.lv - ir sākta parakstu vākšana, lai šo iniciatīvu iesniegtu parlamentā.
"Manabalss" projektu īsteno nodibinājums "Sabiedrības līdzdalības fonds", kura valdē darbojas Breidaks, Signe Valtiņa un Valdis Pornieks.