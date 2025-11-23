Ozolainē svinīgi atklāts moderns veikals...

Ozolainē svinīgi atklāj jauno veikalu "top!"
Limbažu novada Ozolainē atklāts jaunais vietējais veikals “top! Ozolaine”, kura svinīgo atvēršanu vadīja SIA “Madara 93” īpašnieks Andris Bērzkalns kopā ar “top!” komandu. Pasākumā piedalījās pašvaldības pārstāvji un iedzīvotāji, uzsverot ieguldījumu novada attīstībā un mūsdienīgu, pieejamu pakalpojumu nodrošināšanā.
20. novembrī Ozolainē, Ābeļu ielā 2, durvis vēra jaunais vietējais veikals “top! Ozolaine”. Veikala svinīgo atklāšanu vadīja SIA “Madara 93” īpašnieks Andris Bērzkalns kopā ar veikala “top!” komandu. Uz šo notikumu bija pulcējušies Limbažu novada pašvaldības vadības pārstāvji, vietējie iedzīvotāji, projektēšanas un būvniecības procesā iesaistītie, kā arī paši mazākie viesi – Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, kuri klātesošos iepriecināja ar sirsnīgu muzikālu sveicienu.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sigita Upmale atzinīgi novērtēja vietējo uzņēmēju ieguldījumu novada attīstībā: “Priecājamies par uzņēmējiem, kuri nodrošina kvalitatīvus un iedzīvotājiem pieejamus produktus un pakalpojumus. Jaunā “top! Ozolaine” veikala atvēršana ir apliecinājums rūpēm par mūsu iedzīvotājiem. Ar katru sakārtotu vidi novads iegūst jaunu elpu – gan sakoptu apkārtni, gan ērtus, mūsdienīgus pakalpojumus. Liels paldies visai “top!” komandai.”
Jaunas veikals “top! Ozolaine” nodrošina septiņas darba vietas, tā izveidē investēti vairāk nekā 500 tūkstoši eiro. Tirdzniecības telpas apjoms ir 285m2, ir izveidota darbinieku atpūtas zona un ērtas noliktavas telpas. Būvniecības procesā sadarbība noritēja ar vietējiem uzņēmumiem: "ARH stadija", "KBM būvniecība", "Riko G", "ELKOMS I", "Limbažu ceļi", "Vitrum" un "Vivere". Projekta attīstītājs - SIA "Madara 93". Veikala darba laiks: katru dienu no plkst. 08:00 līdz 21:00.
2009. gada februārī durvis tika vērtas veikalam "mini top!", bet laikam ejot, tas bija savu laiku nokalpojis. Šī gada aprīlī tika uzsākta jauna un mūsdienīga draudzīga veikala būvniecība. Līdz ar jaunā veikala uzcelšanu tika nojaukta esošā ēka, labiekārtota apkārtējā teritorija, izveidots automašīnu stāvlaukums un piebraucamais ceļš piegādes transportam. Veikals veidots pēc jaunā dizaina vadlīnijām, tas aprīkots ar energoefektīvām aukstuma iekārtām, kā arī LED apgaismojumu.