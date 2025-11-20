Limbažu novada iedzīvotāji protestē pret vēja turbīnām un aicina uz publisku diskusiju
Vairāki Limbažu novada jūras piekrastes iedzīvotāji, uzņēmēji, viesu namu saimnieki un tūrisma industrijas pārstāvji kategoriski nepiekrīt iecerei Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā veidot vēja elektrostaciju parku “Limbaži” un aicina uz publisku diskusiju.
Biedrība “Nākotne Ziemeļvidzemē” sadarbībā ar Vidzemes lībiskās kultūrtelpas pārstāvjiem un Limbažu novada pašvaldību 26. novembrī no plkst. 11. 00 līdz 16. 00 Salacgrīvas kultūras centrā rīkos publisku diskusiju “Vēja parks Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā: kā aizsargāt cilvēku, kultūrainavu un dabu?”
"Pasākuma mērķis ir izrunāt aktuālus jautājumus Latvijas novadu attīstības kontekstā, kas saistīti ar vēja elektrostaciju parka “Limbaži” un ar to saistītās infrastruktūras projektu īstenošanu Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastu meža masīvos," norāda biedrība.
"Limbažu pašvaldība un iedzīvotāji jau iepriekš vērsuši uzmanību uz pretrunu, ka vēja elektrostacijas parka “Limbaži” iecere Viļķenes un Salacgrīvas pagastu meža masīvos ir pretrunā ar novada Ilgtspējas stratēģijā noteikto vīziju “Prioritāte – CILVĒKS” un iecerēto novada ekonomisko specializāciju vides ilgtspējā un ekotūrismā."
"Limbažu novadam piegulošā vairāk nekā 50 km garā Vidzemes jūrmala ar tādām pazīstamām kūrortpilsētām kā Salacgrīva un Ainaži, miestiem un ciematiem kā Kuiviži, Svētciems un Vitrupe Salacgrīvas pagastā, Lauči, Lembuži un Tūja Liepupes pagastā ir iecienīta Latvijas iekšzemes un galvaspilsētas Rīgas, kā arīdzan ārvalstu tūristu atpūtas un neskartās dabas baudīšanas vieta."
"Šo vidi iecienījuši jo īpaši mūsu kaimiņu Lietuvas un Igaunijas, kā arī Polijas, Vācijas, Francijas un visu Skandināvijas valstu ceļotāji. Salacas un Svētupes krasti ir īpaši gleznaini un piemēroti neskartas dabas baudīšanai. To aizsargā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavas aizsardzības zona. Neskatoties uz to, ka VES “Limbaži” būvniecība būs ZBR neitrālajā teritorijā, tas ar savām līdz 300 m augstajām turbīnām atstās vislielāko ietekmi tieši uz ainavas aizsardzības zonu, kur jau ar likumu ir aizliegts būvēt būves, kas būtiski ietekmē ainavu un maina kultūrvidi."
“Mūsu novads Eiropā pazīstams kā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta saimnieks ar mērenajai mežu joslai raksturīgo sauszemes un jūras piekrastes ekosistēmu, kuras saglabāšanai jau tik daudz paveikts mūsu valstī," norāda biedrības “Nākotne Ziemeļvidzemē” vadītāja Inguna Kārkliņa.
"Salacas upes baseins ar zivju daudzveidību ir iecienīta dažādu valstu makšķernieku aktīvās atpūtas un “klusā” tūrisma vieta. Pēc VES parka “Limbaži” izveides teju no katra Salacas krasta mūsu pagastā rēgosies un griezīsies milzu vēja rotori, un nākamo gadu nēģu svētkos no Salacgrīvas tilta galvenais skats būs nevis vēsturiskais nēģu tacis, bet gan milzīgās šnācošās turbīnas."
"Būs būtiski ietekmēta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavas aizsardzības zona! Nēģu tači, kas šajā gadā saņēma Nemateriālā kultūras mantojuma statusu un ir unikāli ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Ir skaidrs, ka ietekme uz iedzīvotāju, floru un faunu būs būtiska. Vai viss ir godīgi izvērtēts un ņemts vērā? Īstas atbildes nav!" pauž biedrība.