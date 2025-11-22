Jelgavā notiek skandalozā tiesas prāva pret Pirmo evaņģēlisko Jēzus draudzi
Zemgales rajona tiesā ceturtdien, 19. decembrī, turpināja skatīt Pirmās evaņģēliskās draudzes lietu, kurā par mātes un bērna nonāvēšanu mājdzemdībās vainots ...
Lietu par māmiņas un bērna nāvi mājdzemdībās apgabaltiesa skatīs nākamā gada pavasarī
Lietu par mātes un zīdaiņa nāvi mājdzemdībās, kurā apsūdzētas trīs personas, Zemgales apgabaltiesa plāno sākt skatīt 2026. gada 10. martā.
Lietā apsūdzēti vairāki "Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes" locekļi - mirušās sievietes vīrs un tēvs, kā arī draudzes garīgā līdera sieva. Viņi veica neatļautu ārstniecību, kā dēļ dzemdībās nomira zīdainis un viņa mamma. Pirmās instances tiesa nosprieda apsūdzētos atzīt par vainīgiem noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā un sodīt ar divu gadu un desmit mēnešu, kā arī divu gadu un septiņu mēnešu brīvības atņemšanu.
Tā kā lieta tika skatītā slēgtā sēdē, tiesa nesniedza informāciju, tieši kuram apsūdzētajam kāds sods piemērots. Visiem apsūdzētajiem piemērots drošības līdzeklis - uzturēšanās noteiktā vietā, kurš atstāts līdz spriedums stāsies spēkā.
Nosakot sodu, tiesa izvērtēja procesa dalībnieku viedokļus par nosakāmo sodu apsūdzētajiem un noteica sodu, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu, katra apsūdzētā personību, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.
Apsūdzētie vienojās organizēt, vadīt un sniegt palīdzību dzemdību laikā, zinot, ka viņiem nav nepieciešamās medicīniskās izglītības, dzemdībām paredzētā aprīkojuma, lai vajadzības gadījumā sniegtu medicīnisko palīdzību un veiktu pacientes aprūpi.
Vēlāk spriedums tika pārsūdzēts apgabaltiesā. Jau vēstīts, ka sākotnēji abiem apsūdzētajiem vīriešiem bija noteikts apcietinājums, bet vēlāk tika pieņemts lēmums par drošības līdzekļa grozīšanu uz nodošanu policijas uzraudzībā, piemērojot papildus drošības līdzekli - aizliegumu izbraukt no valsts.
Laikraksts "Latvijas Avīze" iepriekš ziņoja, ka 21 gadus vecajai sievietei 2019. gada 14. maijā sākās dzemdības. Viņas tolaik 25 gadus vecais vīrs Renārs, 51 gadus vecais tēvs Valdis Simsons un 40 gadus vecā reliģiskās draudzes garīgā līdera sieva Solvita Dāvida nolēmuši dzemdības pieņemt paši, lai arī nevienam no viņiem nav medicīniskas izglītības.
Dzemdību rezultātā bērns piedzimis nosmacis, bet māte vēlāk nomirusi no vissmagākās grūtniecības toksikozes formas - eklampsijas. Dzemdību laikā vīrieši turējuši sievietei kājas, mutē viņai likta karote, bet nākamajā dienā sievietei dots vien padzerties ūdeni, atsaucoties uz prokurores Zinaīdas Egles apsūdzību, vēstīja laikraksts.
Lietā minētās trīs personas tika apsūdzētas pēc Krimināllikuma 137. un 141.panta 2.daļas jeb par neatļautu ārstniecību un atstāšanu bez palīdzības, par ko draud cietumsods līdz astoņiem gadiem.
Apsūdzētā sieviete savu vainu neatzina, vīrieši atzina daļēji - klāt esot bijuši, darbības veikuši, bet neatļauta ārstniecība neesot bijusi.
Kā vēstīja "Latvijas Avīze", spriežot pēc avotu stāstītā un atsevišķām publikācijām, Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes locekļi tiek aicināti uz aklu paklausību draudzes līderim, norobežošanos no laicīgās dzīves, mantas neieredzēšanu, atteikšanos no grāmatām, piemiņas lietām, relikvijām, žurnāliem, interneta ziņām, video, kavēšanās atmiņās, attiecību uzturēšanas ar cilvēkiem ārpus draudzes. Slikti esot arī izmantot pasaules gudrības.
"Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze" iepriekš bija Latvijā oficiāli reģistrēta. Augstākās tiesas Civillietu departaments atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par "Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes" darbības izbeigšanu, līdz ar to ir spēkā stājies Vidzemes apgabaltiesas spriedumus, ar kuru apmierināta bijušā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera prasība par organizācijas darbības izbeigšanu.