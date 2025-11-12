Mobilo sakaru operators ziņo par valsts iestāžu vēlmi apgrūtināt Latvijas iedzīvotājiem jaunu telefonu pirkšanu
Lielākā daļa jeb 63 % Latvijas iedzīvotāju izvēlas iegādāties mobilos telefonus uz nomaksu, liecina "Tele2" apkopotie dati. Vairāk nekā puse no pārdotajiem telefoniem (62 %) ir cenu kategorijā līdz 500 eiro.
Mobilo telefonu lietotāji ļoti atbildīgi izturas pret savām saistībām - tikai 3 % no kopējās summas, kas klientiem jāmaksā par ierīcēm, ilgstoši netiek segti.
Tas labi parāda to, ka mobilie sakari mūsdienās kļuvuši par būtisku ikdienas pamatvajadzību, un klienti rūpīgi plāno savus maksājumus gan par mobilo sakaru pakalpojumiem, gan ierīcēm, liecina "Tele2" publiskotā informācija.
"Skaitļi parāda, ka lielākajai daļai klientu ir svarīgi, lai ir iespēja sadalīt maksājumu par telefonu vairākās daļās. Turklāt tas attiecas ne tikai uz premium klases telefoniem - budžeta klases segmentā pat 70 % telefonu tiek iegādāti uz nomaksu. Tas nav pārsteigums, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī," stāsta "Tele2" komercdirektora pienākumu izpildītājs Raimonds Janševskis.
"Ņemot vērā šos datus, ir svarīgi, lai netiktu ieviesti apgrūtinājumi pārdot telefonus uz nomaksu, par ko šobrīd norit diskusijas valsts institūcijās. Apgrūtinājumi, prasot detalizēti vērtēt maksātspēju, noteikti neveicinātu digitālo pakalpojumu ienākšanu reģionos un mazāk nodrošinātu cilvēku vidū, jo pāreja no podziņtelefoniem uz viedtelefoniem kļūtu vēl lēnāka. Mēs jau šobrīd veicam klientu maksātspējas izvērtēšanu, lai pieņemtu lēmumu par telefonu pārdošanu uz nomaksu, un dati rāda, ka darām to ļoti kvalitatīvi," apliecina Janševskis.
Ņemot vērā, ka 64 % mobilo telefonu Latvijā tiek iegādāti pie mobilo sakaru operatoriem, šo uzņēmumu loma tirgū ir būtiska un tieši ietekmē ierīču pieejamību iedzīvotājiem, informē mobilo sakaru operators.