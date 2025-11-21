Noskaidrojies, kas par mistisku helikopteru lidoja virs Lizuma pagasta iedzīvotāju galvām
14. novembrī vietējie iedzīvotāji virs savām galvām bija novērojuši riņķojam gaišu liela izmēra helikopteru. Beidzot ir noskaidrojies, kas tas tāds un ko darīja.
Vietējais laikraksts "Dzirkstele" jau vēstīja, ka Lizuma pagasta iedzīvotājus todien mulsināja kāds liels helikopters, kas pēc plkst. 14.00 riņķojis lidojis virs centra dzīvojamām mājām. Par to, piezvanot “Dzirkstelei”, pastāstīja lizumniete Inese. “Skaisti riņķoja. Kā balts gulbis. Rodas jautājums, kas tas par lidaparātu. Varbūt medicīnas helikopters? Varbūt privātais? Bet varbūt armijas tehnika?” Inese aicināja “Dzirksteli” noskaidrot un informēt sabiedrību, lai kliedēt satraukumu. Viņa bija zinoša teikt, ka šāds helikopters 13. novembrī zemu lidinājies arī Mālmuižā virs viensētām. Arī Stāmerienā 13. novembrī iedzīvotāji bija novērojuši gaišas krāsas helikopteru.
Toreiz Zemessardzes 26. bataljona komandieris Vladimirs Bistrovs paskaidroja “Dzirkstelei”, ka šādus lidojumus zemu virs apdzīvotām vietām, kādi šonedēļ novēroti Gulbenes novadā, veic Nacionālie bruņotie spēki. Lidojumi sākušies 10. novembrī un turpināsies līdz nenoteiktam laikam diennakts gaišajā laikā, aptverot ne tikai Gulbenes novadu, bet arī Smiltenes pusi. Savukārt Nacionālie Bruņotie spēki savā tīmekļa vietnē izskaidrojuši, kā notiek militārās aviācijas zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā. "Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru - lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai, un ir tikai viena daļa no kopējiem treniņlidojumiem, kurus nepieciešams veikt pilotiem. Gan zemie lidojumi, gan tā sauktie "augstie" lidojumi, tas ir, vispārējās un operacionālās gaisa satiksmes lidojumi, Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem. Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā lidmašīnas veic ne zemāk par 150 metru virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 150 metriem no lidojuma maršruta, ar ātrumu, kas nepārsniedz 475 mezglus, bet helikopteri – ne zemāk par 15 metriem virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no lidojuma maršruta. Savukārt visi militārās aviācijas gaisa kuģi, veicot zemos lidojumus, nelido augstāk par 610 metriem virs pārlidojamās virsmas.
Tomēr izrādās, ka lidaparātam ar militārpersonām nemaz nav bijis nekāda sakara — šajā laikā Gulbenes novadā notika AS “Sadales tīkls” elektrolīniju apsekošana ar helikopteru.
AS “Sadales tīkls” ārējās komunikācijas vadītāja Alīna Sildnika informēja: “Elektroenerģijas sadales sistēmas operators “Sadales tīkls” sadarbībā ar pašmāju uzņēmumiem SIA “RAW” un SIA “Terra Topo” šogad īsteno ambiciozu projektu gaisvadu elektrolīniju apsekošanā ar inovatīvu tehnoloģisko risinājumu, kas ietver dronu un helikoptera izmantošanu. Tas ļauj iegūt detalizētu un precīzu informāciju par infrastruktūras stāvokli, ātri identificējot potenciālās problēmas un nodrošinot savlaicīgu remontu vai tehnisko apkopi. Agrīna infrastruktūras bojājumu atklāšana un novēršana palīdz nodrošināt iedzīvotāju drošību un samazināt neparedzētu traucējumu riskus elektroapgādē. Par plānotajiem elektrotīkla apsekošanas darbiem, izmantojot dronus un/vai helikopteru, “Sadales tīkls” iepriekš informē attiecīgās pašvaldības, kā arī individuāli apziņo zemes īpašniekus, kuru privātīpašumi iekļauti lidojuma maršrutā.
Tad kā būt informētiem un nesatraukties, ja virs galvas pēkšņi redz kādu lidaparātu? Par plānotajiem lidojumiem skatieties kartē šeit!