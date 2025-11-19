Atvadīšanās no pāragri mūžībā aizgājušā Kārļa Bardeļa notiks sestdien.
Atvadīšanās no mūžībā aizgājušā pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa notiks sestdien
No pasaules apceļotāja un vairāku Ginesa rekordu īpašnieka Kārļa Bardeļa atvadīšanās notiks sestdien, 22. novembrī, plkst. 13.00 Rīgas krematorija lielajā zālē. Tuvinieki lūdz nenest vainagus un štrausus, kā arī izvēlēties apģērbu bez melnas krāsas.
Kārlis Bardelis pāragri devās mūžībā pirmdienas rītā. Traģisko ziņu apstiprināja arī viņa sieva, kura sociālajos tīklos dalījās ar emocionālu paziņojumu. Jau šopavasar viņam tika konstatēts smadzeņu audzējs, un 24. februārī, piedzīvojot insultu – plīsušu galvas asinsvadu, kas izraisīja ķermeņa labās puses paralīzi –, mediķi atklāja glioblastomu, vienu no agresīvākajām audzēja formām.
Bardelis kļuva plaši pazīstams ar saviem ekstrēmajiem ceļojumiem, tostarp kā pirmais cilvēks pasaulē, kurš pārpeldēja Kluso okeānu ar airu laivu. Viņa drosme, neatlaidība un piedzīvojumu gars iedvesmoja tūkstošiem cilvēku Latvijā un pasaulē.
Viņa atstātais mantojums – stāsti, pieredze un izcilie sasniegumi – paliks dzīvs vēl ilgi.