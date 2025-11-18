Jelgavas pašvaldība meklē divu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vadītājus
Jelgavas pašvaldība līdz 10. decembrim ir izsludinājusi kandidātu pieteikšanos uz divu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrību - SIA "Zemgales EKO" un SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" - valdes locekļu amatiem, informē pašvaldība.
Abās kapitālsabiedrībās šogad valdes locekļi tika iecelti uz laiku, līdz valdes locekļa amatā tiks ievēlēts nominēšanas kārtībā izvēlēts kandidāts. Par "Zemgales EKO" pagaidu valdes locekli uz laiku ievēlēta Kristīne Stukina, bet "Jelgavas komunālo pakalpojumu" pagaidu valdes locekļa amatā iecelts Andrejs Eihvalds.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem pagaidu valdes locekļi tiek iecelti uz laiku ne ilgāk par gadu. Tāpēc pašvaldība ir izsludinājusi valdes locekļa amata kandidātu atlases konkursu.
Galvenās prasības, kas izvirzītas amatu kandidātiem, ir vismaz trīs gadu profesionālā pieredze valdes locekļa amatā vai tam līdzvērtīgā vadošā amatā. Savukārt pieredze Eiropas Savienības projektu realizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
"Jelgavas komunālo pakalpojumu" valdes locekļa mēneša atlīdzība par darbu valdē ir 4000 eiro, bet "Zemgales EKO" valdes locekļa mēneša alga ir 3360 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Kandidātu atlases nolikums nosaka, ka kandidātu atbilstību kapitālsabiedrības valdes locekļa amata prasībām nosaka atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un kandidāta iesniegtajiem dokumentiem. Komisija kandidātu vērtēšanu veic divās kārtās - pirmajā kārtā tiek izvērtēts kandidāta iesniegtais pieteikums un dokumenti, bet otrajā kārtā atbilstošie kandidāti tiks aicināti uz interviju un kandidāta prezentāciju, kompetenču novērtēšanai. Valdes locekļu amata kandidātu atlasi veiks nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvēlēties atbilstošāko kandidātu valdes locekļu amatiem.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Zemgales EKO" apgrozījums 2024. gadā bija 1 082 576 eiro, bet peļņa 2590 eiro.
Savukārt "Jelgavas komunālo pakalpojumu" apgrozījums pagājušajā gadā sasniedza 5 834 543 eiro, bet peļņa 264 619 eiro.