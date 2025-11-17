Ventspilī sveikti sportisti - vecmeistari
Svētdien, 16. novembrī, Olimpiskā centra “Ventspils” pirms Latvijas – Igaunijas Basketbola līgas mača starp “Ventspili” un “Liepāju”, tika sveikti sportist - vecmeistari.
Pirms spēles Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Guntis Blumbergs sveica sportistu par panākumiem Eiropas čempionātā vieglatlētikā vecmeistariem un pasaules čempionātā svarbumbu celšanā U-23 un senioru grupā. Ar naudas balvām tika sveikti:
Valdis Cela – par izcīnīto zelta medaļu Eiropas čempionātā vieglatlētikā vecmeistariem kārtslēkšanā (2,90 m), kā arī par divām izcīnītām bronzas medaļām – augstlēkšanā (1,30 m) un trīssoļlēkšanā (9,26 m).
Dainis Kūla – par izcīnīto sudraba medaļu Eiropas čempionātā vieglatlētikā vecmeistariem šķēpa mešanā (42,96 m).
Dace Brakanska – par izcīnīto sudraba medaļu Eiropas čempionātā trīssoļlēkšanā (6,91 m, jauns Latvijas rekords) un bronzas medaļu augstlēkšanā (1,11 m, jauns Latvijas rekords).
Anija Petrovska – par izcīnīto sudraba medaļu Eiropas čempionātā 80 m barjerskrējienā (11,94 sek., jauns Latvijas rekords) un bronzas medaļu tāllēkšanā (5,21 m, atkārtots personīgais rekords).
Trenere Lauma Grīva – par sportistes Anijas Petrovskas sagatavošanu startam Eiropas čempionātā vieglatlētikā vecmeistariem.
Nikolajs Sokols – par izcīnīto sudraba medaļu Pasaules čempionātā U-23 vecuma grupā svarbumbu daudzcīņā, kā arī par izcīnīto sudraba medaļu komandu stafetē pieaugušo izlases sastāvā.
Vasilijs Giņko – par izcīnīto mazo zelta medaļu Pasaules čempionātā senioriem svarbumbu celšanā raušanas disciplīnā, kā arī par sudraba medaļu komandu stafetē.
Apsveicam sportistus ar gūtajiem panākumiem!