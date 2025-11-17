Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 14:55
Vairums iedzīvotāju Latvijā ienākumus gūst no darba samaksas
Šā gada otrajā ceturksnī vairumam valsts iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ienākumu gūšanas veids bija darba samaksa, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Šāds ienākumu gūšanas veids bija 57% jeb 779 700 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
Vienlaikus 301 900 jeb 22,1% iedzīvotāju no 15 līdz 74 gadiem ienākumus šā gada trešajā ceturksnī guva no dažāda veida pensijām. Savukārt 279 800 cilvēki saņēma atbalstu naudā vai citā veidā no radiem, draugiem vai ģimenes locekļiem.
Tāda veida atbalstu šajā vecuma grupā saņēma 20,4% iedzīvotāju.