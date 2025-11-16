Mazāk nabadzības, bet vairāk parādu: jauniešu finanšu aina joprojām satraucoša
Pēdējo desmit gadu laikā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaits samazinājies aptuveni uz pusi, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
2014. gadā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam bija pakļauti 30% jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem, savukārt 2023. gadā to īpatsvars sarucis līdz 17,1%. Salīdzinājumam, starp visiem Latvijas iedzīvotājiem šāds risks 2023. gadā bija 24,3%. Jaunietes bija mazāk pakļautas nabadzības riskam nekā jauni vīrieši - attiecīgi 14,4% pret 19,4%.
Lai gan pēdējos gados jauniešu finansiālā situācija pakāpeniski uzlabojas, 2024. gadā joprojām gandrīz puse jeb 45,6% jauniešu nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumus, bet 7,5% pēdējo 12 mēnešu laikā bija iedzīvojušies parādos par komunālajiem rēķiniem, īri vai kredītiem.
Jaunieši daudz retāk nekā citi iedzīvotāji nevarēja atļauties doties brīvdienās ārpus mājām, regulāri piedalīties maksas atpūtas aktivitātēs, tērēt nelielu naudas summu tikai sev vai iegādāties jaunas drēbes.
Mājsaimniecību ienākumu dati rāda, ka visvairāk jauniešu dzīvo vidēji vai vidēji augstu ienākumu mājsaimniecībās - attiecīgi 22,3% un 23,8% jauniešu. Savukārt trūcīgākās mājsaimniecībās dzīvo 17,4% jauniešu.