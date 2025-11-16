Apgrūtināti braukšanas apstākļi Liepājas apkārtnē.
Sabiedrība
Šodien 08:08
Šorīt slideni ceļi Liepājas apkārtnē - autovadītājus aicina būt piesardzīgiem
Svētdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa galvenajiem ceļiem Liepājas apkārtnē, liecina "Latvijas valsts ceļu" informācija.
No rīta Dienvidkurzemes novada teritorijā uz Liepājas šosejas un ceļa uz Aizputi veidojas melnais ledus, tāpēc šie ceļu posmi tiek kaisīti.
Pārējā Latvijā braukšanas apstākļi pa galvenajiem ceļiem esot apmierinoši.