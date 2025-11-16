Šorīt slideni ceļi Liepājas apkārtnē – autovadītājus aicina būt piesardzīgiem
foto: LETA
Apgrūtināti braukšanas apstākļi Liepājas apkārtnē.
Sabiedrība

Jauns.lv/LETA

Svētdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa galvenajiem ceļiem Liepājas apkārtnē, liecina "Latvijas valsts ceļu" informācija.

No rīta Dienvidkurzemes novada teritorijā uz Liepājas šosejas un ceļa uz Aizputi veidojas melnais ledus, tāpēc šie ceļu posmi tiek kaisīti.

Pārējā Latvijā braukšanas apstākļi pa galvenajiem ceļiem esot apmierinoši.

Laika ziņasLaikapstākļiLiepāja

