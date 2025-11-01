Policisti ar koku trenkā gulbi, Ogresgalā likumsargi uz ceļa “atrod” neapgaismotu īpašumu, Iecavā posta sporta laukumu: kriminālā province
Ādažos pašvaldības policisti nevarēja pa labam sarunāt ar kādu gulbi, lai viņš labprātīgi atstāj privātmājas ieņemto pagalmu, tāpēc rokās ņēma koka zaru un okupantu trieca prom. Savukārt Ogres pašvaldības likumsargiem raizes sagādāja kāds pietiekami neapgaismots īpašums diennakts tumšajā laikā uz ceļa braucamās daļas Ogresgala pagastā.
Ropažu novada pašvaldības policistiem izdevās aizturēt kādu pārkāpēju tikai tādēļ, ka viņš izjuta pārāk lielu respektu pret likumsargiem. Iecavā problēmas policistiem sagādājuši vietējā sporta laukuma postītāji. Bet kārtības un siltuma uzturētājiem Olainē raizes sagādā pilsētnieki, kuri savus lielgabarīta atkritumus izmet tam neparedzētās vietās.
Izsaka brīdinājumu par atrašanos uz ceļa ar neapgaismotu īpašumu
Sociālajos tīklos uzjautrinājumu izraisījusi Ogres novada pašvaldības policijas oficiālā informācija: “16. oktobrī, policijai patrulējot Ogresgala pagastā, konstatēts, ka diennakts tumšajā laikā persona atradās uz ceļa brauktuves bez atstarojošās vestes vai apģērba ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem pie īpašuma, kas nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots. Par minēto pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process un personai piemērots brīdinājums.”
Medijs “Ogres Ziņas” “Facebook” to komentē: “Pašvaldības policija sodījusi kādu personu, kas atradusies uz ceļa brauktuves bez atstarotājiem. To varētu saprast. Bet kur turpat uz brauktuves radās īpašums, kas nebija pietiekami un vienmērīgi apgaismots?”
Tā īsti no šī paziņojuma teksta nav skaidri saprotams, vai tik tiešām uz brauktuves līdzās “neredzamajai personai” atradās arī pietiekami neapgaismots īpašums un vai izteikts brīdinājums par to, ka pa ceļu staigāja bez atstarotāja vai arī bija ceļabiedrs nevienmērīgi apgaismotajam īpašumam. Loģiski saprotams, ka šis ir neveikli sastādīts likumsargu hronikas teksts, kas liek pārmetumā raukt pieri ne tikai valodniekiem, bet arī ogrēniešiem.
Ādažu policisti trenkā gulbi
Ādažu novada pašvaldības policija sociālajos tīklos publicējusi pāris sekunžu garu video, kurā redzams, kā kāds kārtības sargs ar pagaru zaru trenkā gulbi un to komentē:
“Pašvaldības policijas darbiniekiem ik pa laikam nākas palīdzēt iedzīvotājiem arī nestandarta situācijās.
Ceturtdien tika saņemts zvans no satrauktas iedzīvotājas par gulbi, kurš ielidojis privātmājas pagalmā un atteicies to pamest. Pārrunas ar putnu rezultātus nedeva, tāpēc tika pielietoti speclīdzekļi – koka zars. Ar tā palīdzību majestātiskais putns tika saudzīgi izraidīts no privātīpašuma teritorijas un pēc mirkļa devās savās gaitās, paceļoties spārnos un aizlidojot.”
Nesportiska izrīcība Iecavas sporta laukumā
Bauskas novada Iecavas apvienības pārvalde informē: “Naktī uz 24. oktobri Iecavas daudzfunkcionālajā sporta aktivitāšu zonā daži jaunieši savu enerģiju izpauduši pavisam nesportiskā veidā - izlauzti velosipēdu turētāji un soliņš, apgāzta pārvietojamā tualete, kā arī bojāti citi infrastruktūras elementi.
Pašvaldības policija par notikušo ir informēta, un incidentu fiksējušas videonovērošanas kameras, tādēļ, visticamāk, iesaistītās personas tiks identificētas.
Aicinām ikvienu saudzēt kopīgi veidoto vidi - sporta zona ir vieta aktīvai atpūtai, nevis postīšanai. Ja esat liecinieks šādām darbībām, lūdzam nekavējoties ziņot Bauskas novada pašvaldības policijai pa tālruni 20278188. Tikai kopā varam saglabāt drošu, sakoptu un cienījamu pilsētvidi.”
Vietvara iecavniekus arī aicinājusi interneta komentāros paust, kāds sods būtu piemērojams aktivitāšu zonas postītājiem. Lūk, daži komentāri:
* ““Brašuļus” apbalvot ar kārtīgu darbu pie Iecavas teritorijas sakārtošanas pašvaldības policijas uzraudzībā!”
* “Piedāvāju uztaisīt atklāto ringu jeb sporta dienu.”
* “Iecavā notiek kaut kāda bezcerīga visvarēšana - braucam kur un kā gribam, traucējam mieru bez jebkādām problēmām, jo zina, ka par to nekas nebūs. Tagad demolējam un laužam un atkal nekā? Kāds vēl piedāvā apmaksāt boksa sekciju - noteikti nē. Savādāk viņi vēl iemācīsies kādam sadot pa muti. Diemžēl, problēma kļūst aizvien nopietnāka. Kamēr nesekos nopietna rīcība, tikmēr viss kļūs aizvien sliktāk.”
* “Vainīgajiem likt salabot salauzto.”
* “Ziņu (ar vandaļu) foto varētu pie kāda kaunu staba pielikt vietā, kur daudz cilvēku apgrozās. Pie “Maximas” vai autoostas. Ar lielu virsrakstu - tāds un tāds, dzimis tad un tad, izdarīja to un to. Varbūt tad pašiem paliks kauns un nedarīs vairs tā. Nu un, protams, likt visu sakopt un atjaunot par saviem līdzekļiem, kā arī jāuzliek naudas sods par vandalismu.”
* “Šo salauzto miskasti redzējām ar vecmāmiņu pastaigājoties. Tieši norunājām, ka ir taču jābūt īpaši talantīgiem indivīdiem, lai šādu miskasti salauztu.”
Iegāž pārāk liels respekts pret policiju
Ropažu pašvaldības policija teic, ka pārāk liels respekts pret kārtības sargiem var novest pie bēdīga gala iznākuma, jo kāda autovadītāja pārlieku centīga vēlme apstāties, pamanot policiju, ļāva notvert autovadītāju bez tiesībām:
“Patrulējot Dreiliņos pie būvniecības lielveikala kāds autovadītājs, pamanot policijas tuvošanos, veica negaidītu manevru, lai strauji apturētu savu transportlīdzekli.
Pārbaudot transportlīdzekļa vadītāja datus, noskaidrots, ka personai nav autovadītāja apliecības, bet transportlīdzeklim nav derīga tehniskā apskate. Saskaņā ar datu bāzēs pieejamo informāciju personai bija vairākas sodāmības, kas saistītas ar zādzībām un narkotisko vielu apriti. Vizuāli aplūkojot transportlīdzekli, tajā pamanīts šaujamierocim līdzīgs priekšmets. Persona aizturēta tālāko procesuālo darbību veikšanai.”
Olainieši “liegružus” stumj un grūž uz tiem neparedzētām vietām
Akciju sabiedrība “Olaines ūdens un siltums” visiem pilsētniekie atgādija, ka “atkritumu atstāšana pie atkritumu laukuma ir pārkāpums” un internetā publicējis fotogaleriju ar negodprātīgiem pilsētniekiem, kuri savus “lielgružus” velk, stumj un grūž uz sadzīves atkritumu novietnēm.
“Lai gan pēdējā laikā nedaudz uzlabojusies izpratne par atkritumu šķirošanu, taču joprojām daudzi iedzīvotāji savus atkritumus neievieto atkritumu konteineros vai nomet savus lielgabarīta atkritumus pie atkritumu laukumiem pilsētā, lai gan no septembra visiem novada iedzīvotājiem ir pieejams lielgabarīta atkritumu pieņemšanas punkts, kas atrodas slēgtā ēkā Celtnieku ielā 3, Olainē.
“Olaines ūdens un siltums” atgādina, ka pārkāpēji tiek fiksēti ar pārvietojamo kameru palīdzību, un uzņēmums plāno vēl papildus iegādāties šādas kameras. Kamerā fiksētie video ar pārkāpumiem tiek nodoti Olaines novada pašvaldības policijai, savukārt tālāk par piemērojamo sodu lemj Olaines novada pašvaldības Administratīvā komisija,” vēsta “Olaines ūdens un siltums”.
Pašvaldības saistošajos noteikumos SN05/2017 ir noteikti aizliegumi, piemēram: * novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā: nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos, ierakt atkritumus zemē u.c. vai ievietot citiem atkritumu radītājiem paredzētos konteineros; * ievietot atkritumu konteineros vai novietot tiem blakus lielgabarīta atkritumus, būvgružus un celtniecības materiālu atkritumus bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju.
“Atceries! Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra sadzīves atkritumi, kurus izmēra dēļ nevar ievietot atkritumu konteinerā, piemēram, nolietots skapītis, gulta, krēsls, matracis, citas mēbeles, to daļas un tamlīdzīgi,” atgādina Olaines komunālais uzņēmums.