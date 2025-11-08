Garkalnes bļodā “noslīkst” džips, Rēzeknē vecus ķieģeļus izmet kapsētās, draudzene Salaspilī no vilciena izmetusi slīpmašīnu: kriminālā province
Izbrauciens mežā pavisam nelāgi beidzās kāda džipa vadītājam – viņa spēkrats “nogrima” Garkalnes bļodas kāpu smiltīs. Vadītājam nācās atstāt auto mežā kā lietisku pierādījumu pārkāpumam. Savukārt kaimiņnovadā – Ādažos “nozieguma ieročus” atstāj savādākā veidā: gan pie atkritumu konteineriem, gan nogremdē Mazajā Baltezerā.
Daļa neapzinīgu rēzekniešu remontdarbu laikā radušos atkritumus pamanījušies izgāzt nu galīgi tam nepiemērotās vietās – pat kapsētās un māju pagalmu viducī. Absurdu alibi sevis attaisnošanai bija izdomājis kāds zaglis Salaspilī, kurš kārtības sargus centās pārliecināt, ka viņa maisā atrastā slīpmašīna, binoklis un citas mantas nav vis zagtas, bet gan viņa draudzenes, kura braukusi no Daugavpils, pa vilciena logu izmestas lietas.
Garkalnes bļodā “pazūd” džips
Galvaspilsētas pašvaldības uzņēmums “Rīgas meži”, kas apsaimnieko arī teritorijas Pierīgā ziņo: “Neraugoties uz vairākkārtējiem aicinājumiem un skaidrojumiem par to, ka ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem drīkst pārvietoties tikai pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm, joprojām ir cilvēki, kuri brutāli izbraukā mežus vietās, kur tas ir stingri aizliegts.
Šoreiz Juglas mežniecības Garkalnes bļodas smilšainajās kāpās (Ropažu novadā) tika atrasta iestrēgusi automašīna – teritorijā, kur pārvietošanās ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem ir aizliegta un izvietotas informatīvās zīmes.
Šāda rīcība bojā meža zemsedzi un smilšainās kāpas, radot ilgtermiņa kaitējumu dabai. Informācija ir nosūtīta Ropažu novada pašvaldības policijai soda apjoma noteikšanai. Atgādinām: pārvietoties mežā ar transportlīdzekļiem drīkst tikai pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm.”
Sods par Meža likuma neievērošanu var iesist visai redzamu robu makā. Piemēram, tā 51. panta 2. apakšpunkts nosaka “Par uzturēšanos mežā, neievērojot meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību un pienākumus, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām (140 eiro).”
Bet Garkalnes bļodas izbraukšana nav nieka lieta, jo tikai pirms trim gadiem to labiekārtoja, jo tā ir iecienīta atpūtas vieta gan vasarā – pastaigām, gan ziemā - ziemas sporta veidiem: slēpošanai un braukšanai no kalna.
Ādažos pārkāpējus tvarsta gan pie atkritumu tvertnēm, gan ezerā
Arī Ropažu blakusnovadā – Ādažos slepus mēģina uzdarboties dažāda ranga pārkāpēji. Tomēr agri vai vēlu, viņu “tumsas darbi” nāk gaismā. Par to liecina vairāki šonedēļ publicēti Ādažu novada pašvaldības policijas ziņojumi:
* “Atkritumu radītājiem aizliegts izvietot atkritumus ārpus atkritumu konteineriem! Par šādu rīcību var tikt piemērots sods līdz pat 750 eiro. Rūpēsimies par tīru un kārtīgu Ādažu novadu kopā!”
Vairāki ādažnieki “Facebook” komentāros gan nav tik pikti noskaņoti pret vīru, kurš savus gružus, sakrāmētus maisiņos, novietoja pie atkritumu konteinera: “Varbūt beidziet tiranizēt iedzīvotājus ar norādījumiem kā izmest atkritumus, bet pastrādājiet ar atkritumu apsaimniekotājiem. Vai ir adekvātas vietas, kur miskastes novietotas? Cik bieži tās tiek izvestas? Kur likt stikla taru, ja pārpildīta (ar kaudzi, atvērta) ar stikla taru miskaste četras dienas stāv zālājā pie bērnudārza vārtiem, kur, manuprāt, tai vispār nevajadzētu būt - īsta atkritumu kaudze”; “Bet ja konteineri ir pilni, ko tad darīt?”; “Vai tiešām labāk būtu tos maisus izsviest grāvmalā.”
* Mazāk līdzjūtības izpelnījies kāds maluzvejnieks, par kura izdarībām pašvaldības policija vēsta: “Veicot patrulēšanu Mazajā Baltezerā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja nelikumīgi izvietotu zvejas rīku – aptuveni 20 metrus garu tīklu. Šādas darbības ir klaja necieņa pret mūsu kopīgo dabas bagātību un pret tiem, kas ievēro noteikumus. Nelikumīga zveja ne tikai apdraud zivju resursus, bet arī izjauc dabas līdzsvaru.”
Būvniecības atkritumi Rēzeknē piesārņo gan dzīvo vidi, gan “mirušo valstību”
Novērošanas kameras Rēzeknē fiksējušas, ka cilvēki remontdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus izgāž nu galīgi tam nepiemērotās vietās – kapsētās, namu pagalmos un garāžu kooperatīvu laukuma viducī. Viens no pēdējiem šādiem gadījumiem fiksēts kāda garāžu kooperatīva laukumā – no kādas kravas mašīnas tur izgāza pamatīgu kravu ar sašķaidītiem ķieģeļiem un citu drazu. Vietvara savā mājaslapā raksta:
“Pašvaldības policija ik dienu rūpējas par sabiedrisko kārtību, taču pilsētas tīrība lielā mērā ir atkarīga no katra iedzīvotāja attieksmes pret vidi. Rēzeknes pilsētas pašvaldības policija šogad ir saņēmusi vairākus izsaukumus un iesniegumus par sabiedrisko vietu piegružošanu un atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās. Diemžēl ir novērota satraucoša tendence – atkritumi tiek izmesti konteineros pie kapiem un daudzdzīvokļu māju pagalmos.
Ir fiksēti gadījumi, kad būvniecības atkritumi, kas radušies remontdarbu rezultātā, tiek speciāli vesti uz pilsētas kapsētām, lai izmantotu tur izvietotos konteinerus. Tāpat šī gada novembrī tika konstatēts, ka kāda persona ar savu transportlīdzekli mājas pagalmā izgāza vecas mēbeles un citus sadzīves atkritumus. Pateicoties iedzīvotāju vērīgumam, pārkāpējs tika identificēts.
Šāda rīcība ir ne tikai necieņa pret pilsētu un tās cilvēkiem, tā ir tieša vides piesārņošana un likuma pārkāpums. Atgādinām, ka saskaņā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās, tostarp novietot tos pie konteineriem vai publiskās ārtelpās (piemēram, uz ielām, skvēros, parkos un mežos).
Par šādu pārkāpumu Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otrā daļa paredz naudas sodu fiziskai personai no 14 līdz 200 naudas soda vienībām (70-1000 eiro), juridiskai personai – no 50 līdz 560 (250-2800 eiro) naudas soda vienībām.”
Absurds alibi: “Draudzene pa vilciena logu izmeta slīpmašīnu”
Salaspils novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Sergejs Kapacina stāsta, ka pagājušās nedēļas naktī uz piektdienu likumsargiem izdevies aizturēt kādu garnadzi, kurš maisā nesa vietējos pagalmos nozagtās mantas – slīpmašīnu, elektroinstrumentus, binokli un citas lietas. Zaglis policistiem centās iegalvot, ka viss tas nav zagts, bet gan viņa draudzenes, kura braukusi no Daugavpils, pa vilciena logu izmestās mantas, kaut arī nakts laikā cauri Salaspilij neviens vilciens no Daugavpils nebrauc. Sergejs Kapacina “Facebook” videouzrunā stāsta:
“Salaspils novada pašvaldības policija naktī uz 31. oktobri identificējusi un aizturējusi personu, kura jau agrāk nonākusi gan Salaspils iedzīvotāju, gan policijas redzeslokā. Policija videonovērošanas kamerās Kalnrozes ielā 31. oktobrī pamanījusi aizdomīgu personu, kura devusies stacijas “Dole” virzienā. Policijas patruļa, piebraucot pie personas un to pārbaudot, konstatējusi, ka pie personas atrodas tikai personiskās lietas. Taču, aktīvi sekojot līdzi videonovērošanas centrā, jau aptuveni pēc 25 minūtēm šī persona aizturēta vēlreiz – šoreiz ar mantām, kuru izcelsmi tā nevarēja izskaidrot. Mantas un persona saskaņā pēc rīcības plāna (lietas piederības) tika nodota Valsts policijā.
Aptuveni pēc divām stundām videonovērošanas centrā pamanīts, ka šī pati persona Salaspilī ieiet kādā no Malienas ielas pagalmiem un pēc brīža no tā iznāk ārā ar mantām. Salaspils novada policija, nekavējoties reaģējot, šo personu aizturējusi vēlreiz un uz notikuma vietu atkārtoti izsaukta Valsts policija. Salaspils novada pašvaldības policija izsaka pateicību pilsētas iedzīvotājiem, kuri ar savu aktīvo rīcību – sūtot ierakstus no videonovērošanas kamerām un informējot policiju – palīdzējuši šo personu identificēt. Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar attēliem, kuros redzamas pie aizturētās personas atrastās mantas. Ja atpazīstiet savas mantas, lūdzu, vērsties Valsts policijā ar iesniegumu, lai varētu atgūt savas mantas un persona varētu tikt saukta pie kriminālatbildības.”