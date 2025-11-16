Gājēju drošības dēļ slēgta Jāņa Čakstes bulvāra lejas promenāde Jelgavā.
Novadu ziņas
Šodien 14:59
Pastaigām slēgta Jāņa Čakstes bulvāra promenāde Jelgavā
Sākoties ziemas sezonai, gājēju drošības dēļ slēgta Jāņa Čakstes bulvāra lejas promenāde. Promenāde var applūst un apledot, tāpēc pieeja ir norobežota.
Jelgavas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka aizvesti arī pontoni. Tā kā promenāde ziemas periodā var applūst un aukstākā laikā arī apledot, tā kļūst slidena un nav droša gājējiem. Rūpējoties par drošību, promenāde ziemas sezonā tiek slēgta. Pieeja promenādei ir norobežota ar ķēdi, un uzstādītas pagaidu brīdinājuma zīmes.
Aicinām iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus un pastaigām izvēlēties citus maršrutus, lai izvairītos no iespējamiem negadījumiem.