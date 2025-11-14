Sezonu sāks Pasta salas slidotava Jelgavā
Pirmdien, 17. novembrī, plkst. 12 tiks atklāta ziemas sezona pilsētas publiskajā slidotavā Pasta salā Jelgavā, informēja pilsētas pašvaldībā.
Pirmdien pilsētniekiem būs iespēja pievienoties kopumā 12 publiskajiem slidojumiem.
Zemgales Olimpiskā centra valdes loceklis Armands Ozollapa norāda, ka sagatavošanās darbi ziemas sezonai slidotavā sākās oktobrī - nomainīti nolietojušies drošības tīkli, kā arī veikta tehniskā apkope saldēšanas iekārtai, apstrādes kombainam un citam aprīkojumam.
"Šonedēļ plānojam uzsākt ledus liešanu, lai līdz 17. novembrim sagatavotu vismaz četrus centimetrus biezu ledus kārtu - tas būs pietiekami, lai uzturētu kvalitatīvu ledus virsmu. Atbilstoša gaisa temperatūra ledus liešanai ir 5-7 grādi, un sinoptiķu prognozes sola mums labvēlīgus laika apstākļus," vērtē Ozollapa.
Slidošanas seansa ilgums arī šosezon būs viena stunda, bet to starplaikos tiks apkopts laukums un atjaunots ledus. Slidotavas apmeklētājiem būs iespēja slidot arī ar nūjām, un tam būs atvēlēti atsevišķi laiki. Ozollapa piebilst, ka hokeja entuziasti aicināti rūpēties par drošību un iespēju robežās sagādāt sev atbilstošus aizsardzības līdzekļus.
Šosezon treniņus slidotavā aizvadīs hokejisti, daiļslidotāji un šorttrekisti.