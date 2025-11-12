Pabeigti darbi Malkas ceļa posmā no Dobeles šosejas līdz Žagaru ceļam.
Novadu ziņas
Šodien 13:22
Noasfaltēts Malkas ceļš Jelgavā
Jelgavā pabeigti Malkas ceļa posma no Dobeles šosejas līdz Žagaru ceļam atjaunošanas darbi, tostarp jauna asfalta seguma ieklāšana, ātrumvaļņu izbūve un ceļa zīmju uzstādīšana, kā arī tilta pār Svētes upi seguma atjaunošana. Kopējās darbu izmaksas sasniedza 101 383 eiro.
Pabeigti darbi Malkas ceļa posmā no Dobeles šosejas līdz Žagaru ceļam, informē Jelgavas pilsētas pašvaldība. Tur ieklāts jauns asfalta segums 524 metru garumā, uzklāts horizontālais marķējums, izbūvēti divi ātrumvaļņi un uzstādītas ceļa zīmes.
Darbu gaitā tika veikta gan būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana asfaltbetona seguma izbūvei, gan būvdarbi, tajā skaitā komunikāciju aku un kapju vāku regulēšana. Kopējās darbu izmaksas ir 101 383 eiro. Būvdarbus veica SIA “Kulk”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būves birojs”.
Līdztekus Malkas ceļa posma sakārtošanai asfaltbetona segums atjaunots arī tiltam pār Svētes upi Malkas ceļā.