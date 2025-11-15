Novadu ziņas
Šodien 10:45
Limbažu novada pašvaldība un “Latvijas Valsts ceļi” pārrunā ciešāku sadarbību
12. novembrī svinīgi tika atklāts jaunais Salacgrīvas tilts pār Salacu – nozīmīgs infrastruktūras projekts, kas vienos ne tikai abus upes krastus, bet arī cilvēkus kopīgam darbam un attīstībai.
Atklāšanas dienā Limbažu novada pašvaldības vadība – domes priekšsēdētāja Sigita Upmale, priekšsēdētāja vietnieki Ģirts Vilciņš un Diāna Zaļupe – tikās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Lazdovski, pārrunājot turpmākas sadarbības iespējas.
Abas puses vienojās par ciešu un mērķtiecīgu sadarbību novada ceļu attīstībā un uzturēšanā, novērtējot veiksmīgo VAS “Latvijas Valsts ceļi” darbu un ieguldījumu Salacgrīvas tilta atjaunošanā – projektā, kas ir būtisks ieguldījums novada attīstībā un iedzīvotāju ikdienas gaitu nodrošināšanā.