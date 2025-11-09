"airBaltic" lidmašīna nosaukta Limbažu vārdā
Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" turpina piešķirt savām Airbus A220-300 lidmašīnām Baltijas pilsētu nosaukumus, balstoties uz 2024. gadā airBaltic rīkotā Baltijas mīlētāko pilsētu konkursa rezultātiem.
Lidsabiedrība paziņo, ka lidmašīna ar reģistrācijas numuru YL-ABL nosaukta Limbažu vārdā, un jau tagad lidaparāts lepni nes tās vārdu pasaulē.
Kopumā jau 15 "airBaltic" Airbus A220-300 lidmašīnām ir piešķirti Latvijas pilsētu vārdi – Aizpute, Alūksne, Daugavpils, Liepāja, Limbaži, Lubāna, Ogre, Olaine, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Skrunda, Ventspils un Viļaka.
Elīna Prāve, "airBaltic" viceprezidente mārketinga jautājumos, norāda: “Mēs esam pateicīgi visiem, kuri piedalījās šajā konkursā un izrādīja atbalstu savām mīlētākajām pilsētām. Nosaucot airBaltic lidmašīnas Latvijas un visas Baltijas pilsētu vārdos, mēs ne tikai iedvesmojam ceļotājus iepazīt šīs vietas, bet arī veicinām to starptautisko atpazīstamību. Lepojamies būt daļa no reģiona izaugsmes un ar saviem lidojumiem stiprināt Baltijas saikni ar pasauli.”
Limbažu novada pašvaldība pauž gandarījumu: “Priecājamies, ka Limbažu vārds turpmāk lepni rotās airBaltic lidmašīnu un ceļos pāri pasaulei. Limbaži ir pilsēta ar vairāk nekā 800 gadu senu vēsturi, bagātu kultūras mantojumu un dabas skaistumu. Tā ir lieliska iespēja mūsu pilsētai burtiski “pacelties spārnos” un ar lepnumu nest savas vērtības un vārdu pasaulē. Pateicamies ikvienam, kas atbalstīja šī notikuma piepildīšanos.”