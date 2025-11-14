Liepāja aicina uz Valsts svētku deju koncertu “Manai zemei Latvijai”
Kad rudenīgais vējš iešalc brīvības dziesmu un pilsētu pārņem sarkanbaltsarkanais svētku gars, liepājnieki un pilsētas viesi aicināti 17. novembrī plkst. 13.00 uz Valsts svētku koncertu “Manai zemei Latvijai”. Skatuviskās dejas uzmirdzēs Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē, un ieeja skatītājiem būs bez maksas.
“Deja ir mūsu valoda, ar kuru stāstām par mīlestību uz dzimto zemi, cilvēkiem un dzīvi. Katrā deju solī iemirdzēsies Latvijas spēks un skaistums — tas neredzamais, bet dziļi sajūtamais, kas mīt mūsu cilvēkos, darbā un ticībā, ikdienas gaitās un svētku priekā. Šis koncerts ir mūsu veltījums Tēvzemei un brīvībai, jo Latvija — tā nav tikai vieta kartē. Latvija ir mūsu zeme, mūsu saknes un mūsu nākotne,” ar dejotājas lepnumu saka koncerta mākslinieciskā vadītāja Linda Gintere.
Koncertā piedalīsies Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra bērnu deju kolektīvs "Krustiņi" (vadītāja Inta Āboliņa), vidējās paaudzes deju kolektīvi "Vaduguns" (vadītāja Kristīne Jaunbrūna), "Kvēle" (vadītāja Ingrīda Lūka), "Rucavietis" (vadītāja Linda Gintere), senioru deju kolektīvs "Sidrabvilnis" (vadītāja Ingrīda Lūka), kā arī RTU Liepājas akadēmijas deju ansamblis "Banga" (vadītāja Kristīne Kārkliņa) un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bandzenieki" (vadītāja Kristīne Kārkliņa), Liepājas Bērnu un jaunatnes centra Tautas deju ansamblis "Vaduguns" (vadītāja Inta Blumbaha).