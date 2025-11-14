Atrasti papildu 22 miljoni eiro! Budžeta priekšlikumu vērtēšanas process dod rezultātu
Vērtējot priekšlikumus 2026. gada valsts budžeta otrajam lasījumam Saeimā, identificēti papildu resursi vairāk nekā 22 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Finanšu ministrijā (FM). Ministrijā uzsver, ka panāktais risinājums ļaus īstenot atbalstītos priekšlikumus, saglabājot fiskālo līdzsvaru un atbildīgu pieeju valsts finanšu vadībai.
Kā pauž FM, aktualizējot un rūpīgi pārskatot nākamā gada valsts budžeta izdevumus, tika samazināti valsts parāda vadības izdevumi desmit miljonu eiro apmērā, kā arī papildu līdzekļi valsts budžetā rasti no AS "Latvijas valsts meži", pārskatot dividendēs plānotos ieņēmumus 12 miljonu eiro apmērā.
Rastais papildu finansējums tiks novirzīts nozarēm un projektiem, kas nozīmīgi valsts attīstībai, drošībai un sabiedrības labklājībai, uzsver FM. Nozīmīgākais papildu finansējums paredzēts projekta "Rail Baltica" pārprojektēšanai - astoņi miljoni eiro, kā arī lauku ģimenes ārstu atbalstam - 4,8 miljoni eiro. Vēl 1,8 miljoni eiro novirzīti atbalstam vardarbībā cietušajiem, bet sakrālā mantojuma saglabāšanai novirzīts 1 miljons eiro.
Papildu līdzekļi paredzēti arī Izglītības un zinātnes ministrijai pedagogu atbalstam, kā arī Veselības ministrijai Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta izveidei Indras pagastā un citiem valstij svarīgiem pasākumiem.
Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 16,1 miljarda eiro apmērā, savukārt izdevumi - 17,9 miljardi eiro. Šā gada ekonomikas izaugsme tiek prognozēta 1,1% apmērā, savukārt nākamā gada budžeta ietvaros izaugsme plānota 2,1% apmērā, bet turpmākajos gados - līdz 2,2%, norāda FM.
Trešdien, 19. novembrī, Ministru kabinets izskatīs iesniegtos priekšlikumus valsts budžetam. Kā vēstīts, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamā gada valsts budžeta projekta otrajam, galīgajam lasījumam kopumā saņēmusi vairāk nekā 450 priekšlikumu.
Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) piektdien paziņoja, ka pēc sarunām ar koalīcijas partneriem panākta vienošanās par teju visiem iesniegtajiem priekšlikumiem, taču palikušas "daudzas tehniskas detaļas". Ministrs sarunas raksturoja kā konstruktīvas. "Ir ļoti daudzas, dažādas diskusijas," teica Ašeradens, uzsverot, ka vēl notiks darbs pie tehniskajām detaļām. "Sarunas notiek diezgan konstruktīvā gaisotnē, lielie trakumi ir noplakuši," klāstīja ministrs, sakot, ka pašlaik tiek meklēti risinājumi palikušajām viedokļu atšķirībām.
Taujāts par valdības nākotni, Ašeradens izteicās, ka par sadarbības starp koalīcijas partneriem perspektīvām varēšot spriest pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas otrajā lasījumā. "Man ir pamats cerēt, ka valdība turpinās strādāt," cerību pauda Ašeradens, akcentējot, ka pašlaik viņš neredz pamatu tam, lai nākamā gada budžets galīgajā lasījumā netiktu pieņemts.
Koalīcijas partijas iepriekš panākušas vienošanos, ka Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) netiks likvidēts, aģentūrai LETA teica "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Tomēr paredzēts veikt SIF funkciju auditu un administratīvo izmaksu izvērtēšanu. "Kopumā SIF turpinās darbu," teica Šuvajevs. Pēc politiķa vārdiem, tāpat panākta vienošanās, ka Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums būs atbilstoši likumā noteiktajam, ko uz valsts budžeta otro lasījumu rosina "Progresīvie". Šuvajevs stāstīja, ka panāktas arī "atsevišķas vienošanās" par papildu finansējumu veselības aprūpei.
Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pastāstīja, ka koalīcijas diskusijās panākts kompromiss par onkoloģijas centra rekonstrukcijas turpināšanu, papildu investīcijām lauku ģimenes ārstiem un taupības pasākumiem, tostarp "Rail Baltica" izmaksu samazināšanu par 200-300 miljoniem.