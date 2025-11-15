Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un ir nozīmētas ekspertīzes.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Noskaidrots, ka 9 gadus veco zēnu Imantā sadūra 12 gadus vecs jaunietis
Jau ziņots, ka Imantā 3. novembrī pie kāda 2016. gadā dzimušā zēna piegāja svešs pusaudzis, kurš sadūra viņu plaukstā. Kā Valsts policijā noskaidroja Jauns.lv, uzbrucējs bijis vien 12 gadus vecs.
Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un ir nozīmētas ekspertīzes. Kā norāda Valsts policija, notikušā apstākļi un motīvi tiek skaidroti izmeklēšanā.
Satraucošais incidents notika 3. novembrī ap plkst. 13.38, pie Rīgas Imantas vidusskolas, Kurzemes prospektā 154. Kā liecina iedzīvotāju ieraksti Imantas "Facebook" grupā, kāds bērns ar nazi savainojacitu bērnu. Cietušajam bērnam uzliktas šuves.