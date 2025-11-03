Meklē lieciniekus incidentam pie Rīgas Imantas vidusskolas – bērns ievainots ar nazi.
112
Šodien 21:30
Meklē aculieciniekus incidentam Imantā - bērns ticis sagriezts ar nazi
Šodien, 3. novembrī ap plkst. 13.38, pie Rīgas Imantas vidusskolas, Kurzemes prospektā 154, noticis satraucošs incidents — kāds bērns ar nazi savainojis citu bērnu, vēstīts iedzīvotāju ierakstā Imantas "Facebook" grupā.
Cietušajam bērnam uzliktas šuves.
Pēc aculiecinieku teiktā, cietušais bijis oranžā jakā, savukārt uzbrucējs – pelēkā džemperī un tumšās biksēs, braucis ar gaišu velosipēdu.
Vecāki aicina atsaukties notikušā lieciniekus, kas varētu palīdzēt noskaidrot apstākļus.