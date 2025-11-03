Meklē aculieciniekus incidentam Imantā – bērns ticis sagriezts ar nazi
foto: Ekrānuzņēmums
Meklē lieciniekus incidentam pie Rīgas Imantas vidusskolas – bērns ievainots ar nazi.
Šodien, 3. novembrī ap plkst. 13.38, pie Rīgas Imantas vidusskolas, Kurzemes prospektā 154, noticis satraucošs incidents — kāds bērns ar nazi savainojis citu bērnu, vēstīts iedzīvotāju ierakstā Imantas "Facebook" grupā.

Cietušajam bērnam uzliktas šuves.

Pēc aculiecinieku teiktā, cietušais bijis oranžā jakā, savukārt uzbrucējs – pelēkā džemperī un tumšās biksēs, braucis ar gaišu velosipēdu.

Vecāki aicina atsaukties notikušā lieciniekus, kas varētu palīdzēt noskaidrot apstākļus.

