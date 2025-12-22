Valts Kleins
Mūžībā devies fotomākslinieks Valts Kleins
Pirmdien 65 gadu vecumā aizsaulē devies fotomākslinieks Valts Kleins. Par to sociālajā tīklā "Facebook" vēsta tulkotāja Silvija Brice.
Valts Kleins dzimis 1960. gada 31. oktobrī Liepājā. 1980. un 1990. gados zināms kā sociāli kritiskās dokumentālās fotogrāfijas pārstāvis. 90. gadu otrā pusē bijis viens no pieprasītākajiem reklāmas fotogrāfiem.
Viņš rakstījis recenzijas par fotogrāfijas mākslu un izstādēm žurnālos "Māksla" un "Fotokvartāls", meistaram bijušas vairāk nekā 40 fotoizstādes autors gan Latvijā, gan ārzemēs.
Spēlējis fotogrāfa lomu Andra Gaujas 2019. gada spēlfilmā "Nekas mūs neapturēs".
