Jūrmalā top jauna komiteja - opozīcijai bažas par Trukšņa “atalgojuma krēslu”
Piektdien Jūrmalas dome ārkārtas sēdē lēma pašvaldībā izveidot jaunu - Stratēģiskās plānošanas jautājumu - komiteju, opozīcija paužot bažas, ka tā veidota speciāli, lai komitejas vadībā ieceltu mēra amatu zaudējušo Gati Truksni (LZP) un nodrošinātu viņam atalgojumu.
Vairāki opozīcijas deputāti sēdē pauda vērtējumu, ka komiteja tiek veidota, lai izveidotu jaunu priekšsēdētāja amatu, kas būs algots, Truksnim, kurš ir atkāpies no mēra amata, jo nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam. Opozicionāri atgādināja, ka jau iepriekš, Truksnim zaudējot mēra krēslu, speciāli viņam tika izveidots domes priekšsēdētāja padomnieka amats.
Opozīcijas pārstāvji komentēja, ka jau pašlaik domē ir pārāk daudz komiteju, turklāt nav skaidrs, kādus jautājumus izskatīs jaunā komiteja.
Domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš (LZP), kurš pašlaik pilda mēra pienākumus, opozīcijas pārmetumus noraidīja. Pēc viņa vārdiem, šāda komiteja nepieciešama tostarp "priekšvēlēšanu solījumu izpildei". Tāpat pašvaldībai jāgatavo teritorijas plānošanas dokumenti.
Paredzēts, ka jaunās komitejas darba nodrošināšanai, iekļaujot tās vadītāja atalgojumu, gadā būs nepieciešami nepilni 23 000 eiro.
Jau ziņots, ka komitejas izveidi pašvaldībā pamato ar nepieciešamību nodrošināt koordinētu un mērķtiecīgu pašvaldības ilgtermiņa attīstību.
"Pašvaldības kopējā attīstība ir balstīta uz ekonomisko izaugsmi, kas prasa koordinētu pieeju lēmumu pieņemšanā. Stratēģiskās plānošanas jautājumu komitejas kompetencē būs izskatīt jautājumus, kas skar pašvaldības kopējo, kā arī pašvaldības kompetencē esošo nozaru attīstību, nodrošinot saskaņotu procesu plānošanu, dažādu nozaru interešu sabalansēšanu," pausts saistošo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.
Stratēģiskās plānošanas jautājumu komiteja izskatīs Jūrmalas domes lēmumus, kas skar pārnozaru attīstības jautājumus. Tāpat minētās komitejas funkcijās ietilps pašvaldības administrācijas būtisku organizatorisko jautājumu izskatīšana, atzinumu sniegšana par Jūrmalas domes lēmumu projektiem, kas skar minētos pašvaldības administrācijas iekšējos procesus.
Komitejā darbosies pieci domnieki.
Līdz šim domē bija septiņas komitejas - Finanšu komiteja, Pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komiteja, Sociālo, veselības un mājokļu jautājumu komiteja, Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja, Attīstības un vides jautājumu komiteja, Kultūras, tūrisma un kurortoloģijas komiteja, kā arī Drošības jautājumu komiteja.