Durbes pagastā konstatēts augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums
Dienvidkurzemes novada Durbes pagastā piemājas saimniecībā ar 93 mājputniem konstatēts augsti patogēnās putnu gripas H5N1 apakštipa uzliesmojums, pavēstīja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).
Vīrusu apstiprinājuši pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" veiktie laboratorisko izmeklējumu rezultāti.
Par slimības uzliesmojumu ir informēts Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
PVD novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu iespējamo vīrusa avotu un potenciālos vīrusa izplatīšanās ceļus no slimības skartās novietnes.
Lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, mājputnu novietnē tiek likvidēti visi putni, iznīcināti no tiem iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija.
Ap slimības skarto novietni noteiktas ierobežojumu zonas trīs un 10 kilometru rādiusā, kurās aizliegts pārvadāt dzīvus mājputnus un mājputnu izcelsmes produktus. Tāpat šajās teritorijās esošajās mājputnu novietnēs jāievēro stingri biodrošības pasākumi.
Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kurai raksturīga augsta mirstība. Sevišķi bīstamās infekcijas slimības klīniskās pazīmes putniem ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana un nobeigšanās.
Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kuriem slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem - apaviem, apģērbu, inventāru -, uz kuriem nonācis vīruss.
Lai pasargātu mājputnus no augsti patogēnās putnu gripas, PVD aicina visus mājputnu turētājus stingri ievērot biodrošības noteikumus - turēt, barot un dzirdināt mājputnus tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar ūdensnecaurlaidīgu jumtu, lai nepieļautu saskari ar savvaļas putniem. Šī paša iemesla dēļ arī mājputnu pastaigu laukumiem ir jābūt norobežotiem un tos aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot mākslīgi izveidotās, norobežotās ūdenstilpnēs, kuras izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.
Tāpat jāraugās, lai putnu novietnei nepiekļūst nepiederošas personas, tiktu lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem, barojot un dzirdinot mājputnus, netiktu izmantots virszemes ūdenstilpēs iegūts ūdens, kā arī, lai barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni.
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD.
Augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā slimības skartās mājputnu novietnes īpašniekam ir iespēja saņemt valsts kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies slimības apkarošanas laikā, ja novietne un mājputni ir reģistrēti Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, novietnē ir ievērota biodrošība un citas normatīvos noteiktās prasības.
Latvijā 2025. gadā uz augsti patogēno putnu gripu laboratoriski izmeklēti 68 atrasti miruši savvaļas putni. Deviņiem no tiem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa H5N1.
Šogad maija beigās augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums tika konstatēts mājputnu novietnē Ogres novada Birzgales pagastā.
Augsti patogēnās putnu gripas H5N1 apakštips potenciāli ir ar zoonotisku raksturu, tas nozīmē, ka pastāv risks inficēties arī citiem dzīvniekiem un cilvēkiem.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.