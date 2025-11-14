Topošajā Rīgas Filharmonijā - trīs zāles, terases un patvērums pazemes stāvvietā
Jaunā koncertzāle “Rīgas Filharmonija”, kuras būvniecība varētu sākties 2027. gadā, piešķirs jaunu elpu pilsētas centram.
Rīgas Filharmonijas projektā paredzētās pazemes stāvvietas pašvaldība vēlas pielāgot arī patvertnes vajadzībām rīdziniekiem un filharmonijas darbiniekiem, trešdien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē informēja Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš.
Pazemes stāvvietu pārprojektēšanai, lai tās pielāgotu arī patvertnes funkcijām, papildus vajadzētu 700 000 eiro. Ozoliņš pauda nostāju, ka šo finansējumu vajadzētu nodrošināt valstij. Pašvaldība esot vērsusies Aizsardzības ministrijā (AM) ar lūgumu rast iespēju piesaistīt ārējo finansējuma, taču atsaucības no AM neesot.
Rīgas Filharmonijas projektētāji - pilnsabiedrība "Mark arhitekti un Mailītis arhitekti" - un objekta pasūtītāji - Rīgas pašvaldība - uzsvēra, ka patlaban ir pāragri runāt par būvniecības izmaksām. Arhitekts Austris Mailītis informēja, ka projekta būvniecības kontroltāme būs pieejama ne ātrāk kā 2027. gada sākumā.
Viņš uzsvēra, ka Rīgas Filharmonijas projektēšanas līguma termiņš ir divi gadi un patlaban projektēšanas darbi iekļaujas plānotajā grafikā.
Kā vēstīts, 2023. gada beigās starptautiskajā Rīgas Filharmonijas metu konkursā pirmo vietu ieguva mets ar devīzi "Baltic Shine," tā autori ir personu apvienība - SIA "Mark arhitekti," SIA "Labie koki projekti" un "Mailītis A.I.I.M."
Pagājušā gada novembrī Rīgas dome, pilnsabiedrība "Mark arhitekti un Mailītis arhitekti" un Kultūras ministrija parakstīja līgumus, lai sāktu darbu pie Rīgas Filharmonijas jeb Nacionālās koncertzāles projektēšanas. Rīgas Filharmonijas projekta īstenošanai tika izveidota Uzraudzības padome, kurā būs pārstāvētas projektā iesaistītās puses, tai skaitā filharmonijas nākotnes lietotāji: Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra un Latvijas Koncertu pārstāvji.
Rīgas filharmonija pēc Kongresu nama pārbūves pabeigšanas kļūs par Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra, Latvijas Radio kora un Latvijas Radio bigbenda mājvietu.