81 gada vecumā mūžībā devies Liepājas teātra aktieris Gunārs Borgs
81 gada vecumā mūžībā devies Liepājas teātra aktieris un muzikālo uzvedumu vadošais solists Gunārs Borgs (1944-2025).
Gunārs Borgs piedzima 1944. gadā Liepājā. Viņš audzis muzikālā ģimenē – Borga vecāki bija Liepājas teātra kora mākslinieki. Beidzis Liepājas Mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu nodaļu pie Pāvila Korsaka (1969) un Liepājas teātra 1. studiju (1971). No 1969 bijis Liepājas teātra aktieris un muzikālo uzvedumu vadošais solists. Viņš Liepājas teātrī nostrādāja vairāk nekā 50 gadus un viņa skanīgo balsi savulaik pazina visā Latvijā.
Aktiera atveidoto skatuves tēlu vidū ir tādas lomas kā Štrauss (J. Štrausa “Vīnes valsis”, 1969), Kerlijs (R. Rodžersa “Oklahoma”, 1972), Pinkertons (Dž. Pučīni “Čo-čo-Sana”, 1973), Šamplatro (F. Ervē “Šķelmīgā jaunkundze”, 1974), Fredijs (F. Lova “Mana skaistā lēdija”, 1977), Gēte (F. Lehāra “Dzejnieka mīla”, 1983), fon Traps (R. Rodžersa “Mūzikas skaņas”, 1993), Māris (A. Jansona Gundega, 1994), Karamello (J. Štrausa “Nakts Venēcijā”, 1996).
Viņš bijis solists koncertuzvedumos: “Mīlas dziesma” (1973), “Jaungada nakts pilī” (1978), “Mūžam dzīvā operete” (1982), “Un atkal zilā vakarā” (1985), “Kad zāle bija zaļāka, debesis augstākas” (1990), “Desmit kungi no Liepājas teātra” (1991), “Dziesma par sapni” (1996). Bet par vienu no Gunāra Borga mūža lomām, kas spēlēta 25 gadu garumā, kļuva Joske R. Blaumaņa komēdijas “Skroderdienas Silmačos”.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Gunāra tuviniekiem un talanta cienītājiem.