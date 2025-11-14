Būvniecības darbi Rīvas dabas parkā "Rīvas loki" rit pilnā sparā
Rīvas dabas parkā “Rīvas loki” turpinās būvniecības darbi, lai uzlabotu infrastruktūru un nodrošinātu drošu, pieejamu un izzinošu atpūtas vietu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem. Projekta pabeigšana plānota 2025. gada decembrī, un to finansē Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.
Rīvas loku pastaigu taka ir iecienīta brīvā laika pavadīšanas vieta gan vietējiem cilvēkiem, gan no tālienes braukušajiem.
Jau augustā uzsāktie būvniecības darbi Rīvas dabas parkā “Rīvas loki” rit pilnā sparā un tuvojas noslēgumam. Projekts tiek īstenots ar mērķi labiekārtot un pilnveidot esošo infrastruktūru, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem pieejamu, drošu un izzinošu atpūtas vietu dabā.
Šobrīd veikti takas attīrīšanas darbi, izbūvēta skatu platforma, tiek uzstādīti trīs ieejas vārti takā, kā arī izvietoti informatīvie stendi. Drīzumā informatīvos stendus papildināti ar apmeklētājiem interesantu informāciju par dabas takas un kultūras vērtībām. Darbi turpinās, un projekta pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā plānota 2025. gada decembrī.
Būvdarbus veic SIA “AB Būvniecība”, būvuzraudzību SIA “SB Uzraudzība” un autoruzraudzību SIA “PBT”.
Kopējais projekta finansējums plānots 51 025,70 eiro. Finansējums no EJZAF programmas ir 36 510,35 eiro.
Projektu finansē Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības un akvakultūras fonds (EJZAF). Projekts “Rīvas dabas parka “Rīvas loki” labiekārtošana, pieejamības nodrošināšana un izzinošo materiālu izvietošana”, projekta numurs 24-02-UL05-U31421.103-000001. Dienvidkurzemes novada teritorijā projektu konkursus EJZAF fonda finansējuma piesaistīšanai organizē vietējā rīcības grupa – biedrība “Liepājas rajona partnerība”.