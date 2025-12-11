Putins ievieš Krievijā vēl vienu aizliegumu
Krievijas Federācijas valdība nodarbojas ar tālruņa zvanu bloķēšanas ieviešanu no nedraudzīgām valstīm. Par to, kā arī par citām iniciatīvām, kas tiek veiktas, lai cīnītos ar telefonkrāpniecību, paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins, tiekoties ar Cilvēktiesību padomes locekļiem.
Uzstājoties videokonferences režīmā, starp konkrētajiem risinājumiem cīņai pret telefona un interneta krāpšanu, ko iepriekš ierosināja Cilvēktiesību padomes locekļi, nosauca zvanu bloķēšanu no nedraudzīgām valstīm, ja tie veikti noziedzīgos nolūkos, kā arī zvanu marķēšanu. Putins norādīja, ka visi šie priekšlikumi ir ņemti vērā un tiek ieviesti valdības līmenī.
Pēc viņa teiktā, pirmais pasākumu komplekts iedzīvotāju aizsardzībai digitālajā vidē jau ir pieņemts; otrais - izstrādāts un pašlaik tiek apspriests un saskaņots, bet tuvākajā laikā paredzēts arī trešais.
Tos pašus soļus tajā pašā dienā pieminēja arī Krievijas Federācijas valdības aparāta vadītājs, vicepremjers Dmitrijs Grigorenko, stāstot žurnālistiem par valdības sagatavoto otro pasākumu pakotni iedzīvotāju aizsardzībai pret krāpniekiem.
Aizliegs starptautiskos zvanus bez abonenta piekrišanas
Viņš norādīja, ka apmēram 20 iniciatīvu vidū paredzēts ieviest aizliegumu starptautiskajiem ienākošajiem zvaniem bez abonenta piekrišanas un to obligātu marķēšanu. Tāpat iecerēts ieviest bērnu SIM kartes, ar kurām vecāki varēs aizsargāt savus bērnus no nevēlama satura bez papildu iesniegumu iesniegšanas.
Pēdējos mēnešos, uz valsts ziņapmaiņas lietotnes "Max" aktīvas lobēšanas fona, Krievijas varas iestādes pakāpeniski ievieš stingrākus ierobežojumus ziņapmaiņas lietotņu, citu tiešsaistes pakalpojumu un telefonijas darbībai.
Augustā Krievijā tika ierobežoti zvani "WhatsApp" un "Telegram". Pēc tam Valsts domē paziņoja, ka krāpnieki it kā pārgājuši uz stacionāro sakaru līnijām un cīņā pret tiem tika ierosināts apsvērt starptautisko sakaru bloķēšanu stacionārajos tālruņos.
Decembra sākumā kļuva zināms, ka bloķēts "Apple" videosaziņas serviss "FaceTime", pamatojot to ar apgalvojumu, ka tas tiek izmantots noziedzīgos nolūkos. Novembrī Krievijas Digitālās attīstības ministrija paziņoja, ka valstī atgriežoties, pilsoņiem uz vienu dienu tiks bloķēts mobilais internets un SMS nosūtīšana.
Pēdējā redakcijā to valstu un teritoriju sarakstā, kuras Krievijas varasiestādes uzskata par nedraudzīgām, ir iekļautas 47 valstis. To vidū - ES valstis, ASV, Lielbritānija, Šveice, Norvēģija, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande, Japāna, Dienvidkoreja, Ukraina un Melnkalne.