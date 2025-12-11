No Rīgas uz Stavropoli aizbraukušie brīdina: nevienu ar varu uz karu neaizved, bet dīvainā kārtā uzreiz jāreģistrējas kara komisariātā
No nīstajiem Rietumiem taisnā ceļā uz krievu saraktām tranšejām Ukrainas okupētajās teritorijās - tādu likteni var sagaidīt tie, kuri pamet Rietumvalstis, lai dotos dzīvot Krievijā. Amizanti gan, ka nekādu dižo vēlmi karot par savu izraudzīto valsti-agresoru šie emigranti neizrāda.
Krievijas propagandas medijos turpina izskanēs dažādi no Rīgas uz okupantu zemi aizbraukošo iedzīvotāju stāsti. Kāda latviešu ģimene, kas pārcēlusies uz Stavropoli, brīdina: nevienu ar varu uz karu neaizved, bet tomēr kaut kādu iemeslu dēļ uzreiz jāreģistrējas kara komisariātā.
Šāda savdabīga nianse izskanējusi sižetā par ģimeni, kas stāsta par savu pieredzi un kļūdām. Viņi apgalvo, ka, lai nākotnē nebūtu nekādu problēmu, uzreiz pēc ierašanās Krievijā vīriešiem jāiet uz kara komisariātu.
Tur puišus it kā vienkārši piereģistrēs, un nekā briesmīga tajā neesot. Un, ja kāds pārcelsies uz citu pilsētu, tad viņam obligāti jāpaziņo vietējam komisariātam, kur cilvēks tagad atrodas. Tikmēr tajā pašā sižetā tiek parādīts, kā Kievijas lidostās un dzelzceļa stacijās darbojas mobilie posteņi vīriešu reģistrēšanai.
Soctīkla "X" komentāros pie šī sižeta latviešu komentātāji raksta:
- "Tie ir putrioti, galvās pilnīga putra, Putins ir viņu dievs, ja sūtīs nomirt, kā ganāmpulks arī šļurās nomirt."
- "Iespējams, ka šim kā reklāmas sejai ir uzlikta ''broņa'', lai vinš ievilinātu vēl kādu bariņu muļķu. Es gan nesaprotu - ja tā mīl Krieviju un Putinu, tad jau viņam bija brīvprātīgi jāiet karot. Par ko viņš uztraucās?"
- "Nomierinošas muļķības, pirmkārt, ir nepieciešamas viņiem pašiem, lai mazinātu piezagušos trauksmi... (bet, lai nomierina citus pārcelties gribētājus arī, protams)
- Bet vēl kāds ironizē: "Toties krievijā viņi jūtas brīvi no ES diktatūras spaidiem. Kur gan cilvēks var justies vēl brīvāks, nekā krievijā? Ja nu vienīgi Ziemeļkorejā. Šito laimi tikt pie potenciālas iespējas mirt par Putina pili un impēriskajiem sapņiem. Un to vēl reklamēt!"