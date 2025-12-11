Trīsdesmit gadu noslēpums atklāts: Ričards Gīrs stāsta par aizliegumu piedalīties "Oskaru" ceremonijā
Aktieris Ričards Gīrs gadu desmitiem tika turēts pa gabalu no “Oskaru” skatuves, un tagad viņš beidzot atklāti runā par Holivudas klusējošo sodu.
75 gadus vecais Gīrs ilgstoši bija nevēlams Amerikas Kinoakadēmijas ceremonijā pēc tam, kad 1993. gada “Oskaru” pasniegšanas laikā rīkojās neparedzami. Tolaik Gīrs bija uzaicināts pasniegt balvu par labāko māksliniecisko noformējumu, taču pirms nominantu nosaukšanas viņš atteicās lasīt no telepromptera un uzsāka kaislīgu runu par Ķīnas cilvēktiesību pārkāpumiem Tibetā. Vairāk nekā miljardam skatītāju visā pasaulē viņš skaļi jautāja, vai Ķīnas toreizējais līderis Dens Sjaopins viņu redz, un aicināja viņu izbeigt Tibetas apspiešanu.
Viņa negaidītā runa ceremonijas zālē izpelnījās aplausus, taču Kinoakadēmijas amatpersonas to asi nosodīja, uzsverot, ka “Oskariem” jāpaliek izklaides pasākumam, “nevis pasaules politikas tribīnei”. Sekas bija tūlītējas — Gīrs pazuda no “Oskaru” pasniedzēju sarakstiem.
Tomēr, kā vēsta “The Daily Mail”, Gīrs nekad nav ticis oficiāli aizliegts no ceremonijas. Viņš esot ticis aicināts, bet bieži nespēja ierasties grafika dēļ. Arī avots, kas saistīts ar Kinoakadēmiju, apstiprināja, ka “nekāds aizliegums nepastāvēja”.
Apmēram 20 gadus Gīrs — dedzīgs Tibetas neatkarības atbalstītājs — tika klusi turēts tālāk no skatuves, pat laikā, kad viņa filmas ieguva “Oskarus” un plašu atzinību.
2002. gadā filma "Čikāga", kurā viņš piedalījās, saņēma balvu “Labākā filma”, taču Gīru uz skatuves tāpat neaicināja. Tikai 2013. gadā, gandrīz divdesmit gadu pēc incidenta, viņam atkal ļāva pasniegt balvas.
Aizkulisēs viņš, smaidot, jokoja: “Acīmredzot esmu reabilitēts. Izskatās, ka, ja pietiekami ilgi paliec apkārt, viņi aizmirst, ka tevi bija aizlieguši.”
Vairāk nekā trīsdesmit gadus pēc notikušā Gīrs beidzot publiski pārdomā, kas īsti notika un kā jutās par neoficiālo melno sarakstu. Jaunā intervijā žurnālam “Variety” viņš uzsvēra, ka nekad nav turējis aizvainojumu. “Es to neuztvēru personiski. Es nedomāju, ka šajā situācijā kāds bija ļaunprātīgs. Es daru to, ko uzskatu par pareizu, un nevienam nevēlos nodarīt pāri,” sacīja trīs bērnu tēvs.
Viņš piebilda, ka viņa aktīvisms, kas balstās dziļā draudzībā ar Dalailamu, vienmēr bijis viņa ceļvedis. “Es vēlos kaitēt dusmām. Vēlos kaitēt izstumšanai. Vēlos kaitēt cilvēktiesību pārkāpumiem,” skaidroja Gīrs. “Ikviens ir izpērkams… tādēļ es to neuztveru personīgi.”
Gīrs iepriekš atzinis, ka viņa kritika par Ķīnu ietekmējusi arī karjeru: “Noteikti ir filmas, kurās es nevaru piedalīties, jo ķīnieši teiks: "Ne ar viņu’" Nesen man pat teica, ka filma ar mani nevar tikt finansēta, jo tas saniknotu Ķīnu.”
Gīrs, kuram ir mūža aizliegums iebraukt Ķīnā, toreiz arī piebilda, ka Kinoakadēmijas “aizliegums” viņu neesot traucējis. “Nevajadzēja vairs vilkt smokingu — tas bija pilnīgi labi,” viņš pajokoja.
Gadu gaitā Kinoakadēmija gan patiešām izveidojusi personu sarakstu, kurām oficiāli aizliegta dalība ceremonijā dažādu ētikas pārkāpumu dēļ. Piemēram, Vils Smits tika iekļauts šajā sarakstā pēc 2022. gada ceremonijas incidenta, Harvijs Vainstīns — 2017. gadā pēc apsūdzībām seksuālā vardarbībā, bet Bils Kosbijs — 2018. gadā pēc notiesāšanas par seksuālu uzbrukumu.