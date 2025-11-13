Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra darbinieki viesojas SIA “Liepājas ūdens”
Pagājušajā nedēļā LVĢMC Zemes dzīļu daļas darbinieki apmeklēja SIA “Liepājas ūdens”, lai iepazītos ar ūdens dziļurbumiem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un ūdensapgādes procesiem, novērtējot Liepājas ūdens kvalitāti un tehnoloģiskos risinājumus. Ekskursijas laikā tika detalizēti apskatītas gan dzeramā ūdens ņemšanas vietas, gan notekūdeņu attīrīšanas cikls līdz ūdens nonākšanai Baltijas jūrā.
Kā saka paši LVĢMC darbinieki, viņiem vislabāk zināms par procesiem uz zemes, zem zemes, ūdenī un debesīs. Tieši tāpēc ar lielu interesi tika izpētītas mūsu dzeramā ūdens ņemšanas vietas un “izstaigāts” garais ceļš, kas jāveic ūdenim, līdz tas nonāk patērētāju ūdens krānos.
Ekskursijas laikā zemes dzīļu pētnieki Ventas ielas ūdensapgādes nozares teritorijā apskatīja tur esošās dziļurbuma akas, ūdens atdzelžošanas staciju, dzeramā ūdens rezervuārus un II pacēluma dzeramā ūdens sūkņu staciju, kas padod ūdeni Vecliepājai. Visu par akreditēto SIA “Liepājas ūdens” dzeramā ūdens un notekūdeņu testēšanas laboratoriju sīki izstāstīja CTL laboratorijas vadītāja Svetlana Jačičenko.
Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nonāk visi pilsētas sadzīves notekūdeņi un te arī sākas to attīrīšanas cikls, līdz tie nonāk Baltijas jūrā. Ekskursijas laikā tika izstaigāta visa plašā NAI teritorija, apskatīti gan mehāniskie, gan bioloģiskie attīrīšanas procesi. Varēja aplūkot kā notekūdeņu attīrīšanas prcesā radušās dūņas tiek samaisītas kopā ar pildmateriālu. Rezultātā veidojas ļoti vērtīgs komposts, par ko no lauksaimniekiem un mežu apsaimniekotājiem dzirdam daudzus labu atsauksmju.
Ekskursijā LVĢMC darbiniekus pavadīja un daudz interesanta izstāstīja mūsu valdes priekšsēdētājs Andis Dejus un tehniskais direktors Uldis Ķepals. Tāpat uz visiem gana āķīgiem un neparastiem jautājumiem atbildēja NAI vadītājs Vilmārs Bogovičš un tehnoloģe Gunta Šneidere, kā arī ražošanas nodrošinājuma nozares vadītājs Montis Niedols un ūdenssaimniecības sistēmu tehniķis Edmunds Lucis.
Bija prieks satikt LVĢMC darbiniekus, kas ir īsti savas jomas profesionāļi, lai izrādītu mūsu ūdenssaimniecību un ļoti novērtējām labās atsauksmes par Liepājas gardo ūdeni, ko ciemiņi slavēja, nogaršojot to tieši no krāna ūdens sūkņu stacijā.