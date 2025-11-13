“Latvijas Gada skolotājs 2025” apbalvošanas ceremonija
Godināti Latvijas izcilākie pedagogi - pasniegtas balvas “Latvijas Gada skolotājs 2025”
Emocionāli piepildītā ceremonijā trešdien, 12. novembrī, Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā svinīgi pasniegtas balvas “Latvijas Gada skolotājs 2025”, 13 nominācijās godinot pedagogus un skolu komandas no visas Latvijas. Balvas svinīgās ceremonijas ierakstu 15. novembrī plkst. 22.00 varēs vērot ReTV un TV24.
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde ceremonijas atklāšanā uzsvēra: “Skolotājam, līdzās vecākiem, ir milzīga nozīme bērna dzīvē – tieši pedagoga darbs un personība veido jaunā cilvēka pasaules redzējumu, vērtības un attieksmi pret līdzcilvēkiem. Mūsu pirmo skolotāju vārdi un vērtējumi bieži vien paliek atmiņā uz visu mūžu. Šodien, pasniedzot “Latvijas Gada skolotājs” balvu, mēs ne tikai sakām sirsnīgu paldies izcilākajiem pedagogiem, bet arī apliecinām visai sabiedrībai, cik nozīmīgu misiju pilda skolotājs – iedvesmojot, atbalstot un stiprinot jaunākās paaudzes ticību saviem spēkiem. Izcili skolotāji ir mūsu Latvijas spēka avots un nākotnes pamats."
Svinīgo ceremoniju vadīja aktieris Artūrs Skrastiņš. Pasākuma viesus priecēja Antas Eņģeles, Jēkaba Nīmaņa un Andra Keiša, LU sieviešu kora “Balta”, komponista Raimonda Tigula, pianista Andreja Osokina un grupas “Autobuss debesīs” muzikālie priekšnesumi.
“Šodien Latvijas Universitātei ir svētki, jo mēs savās mājās uzņemam un godinām mūsu valsts patiesi ietekmīgākos cilvēkus – skolotājus! Jo tieši jūs esat tie, kas katru dienu ar sapratni un pacietīgi veidojat ne tikai šodienas, bet arī nākotnes cilvēku, sabiedrību un valsti. Šī balva ir īpaša, jo nav tikai rektora vai Universitātes izvēle – skolotājus un skolu komandas izvirza tie, kas pedagogus redz un novērtē ikdienā. Tāpēc katrs šī gada balvas nominants ir stāsts, ko bija vērts uzrakstīt un izstāstīt visai Latvijai!” savā uzrunā sacīja LU rektors profesors Gundars Bērziņš.
“Latvijas Gada skolotājs 2025” balvu nominācijā “Pirmsskolas skolotājs” saņēma Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku Pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” skolotāja Daiga Igaune. Kolēģi uzsver skolotājas spēju ar radošām metodēm iesaistīt pat visklusākos bērnus un pārvērst mācīšanos piedzīvojumā. Par Latvijas gada “Sākumizglītības skolotāju” kļuva Limbažu vidusskolas skolotāja Jana Jenerte. Viņas audzēkņi atzīst – skolotāja rada ģimenisku atmosfēru un vienmēr atbalsta savus skolēnus.
Nominācijā “Kultūras un mākslas skolotājs” gada skolotāja balvu saņēma Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Sandra Bondare, par kuru skolēni zina – “ja piezvanīsi trijos naktī, Sandra atsauksies”. Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola varēs lepoties ar balvu nominācijā “Dabaszinātņu skolotājs” – to saņēma skolotāja Vēsma Vijupe. “Skolotāja, kas ar bioloģiju apbur ikvienu, turklāt viņu raksturo nesatricināma savaldība,” pieteikumā raksta viņas skolēni.
“Viņa mani izglāba! Skolotāja, kas tic katram skolēnam!” – tā audzēkņi balvai pieteica Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāju Laimu Baltiņu, kas saņēma balvu nominācijā “Matemātikas skolotājs”. Savukārt nominācijas “Tehnoloģiju skolotājs” balvas saņēmēja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja Jura Erta audzēkņi par viņu saka: “Ar viņu var parunāt par dzīvi, skolu un visu pārējo.”
Nominācijā “Sporta un veselības skolotājs” balvu saņēma Saldus pamatskolas skolotāja Lāsma Rumpe, par kuru skolēni saka – “viņa liek kustēties ar prieku”.
Par gada “Latviešu valodas un literatūras skolotāju” tika atzīta Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas pedagoģe Agnese Puķe. Skolēni slavē viņas empātiju, strukturētību un atsaucību. Savukārt nominācijā “Svešvalodas skolotājs” tika apbalvota Juzefa Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas skolotāja Anna Beļska. Audzēkņi par viņu saka: “Mēs ar skolotāju vienmēr esam uz viena viļņa”.
“Darbs ar skolotāju Baibu ir patiesi iedvesmojošs, ne tikai pienākums!” audzēkņi teic par Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotāju Baibu Mackialu, kas saņēma balvu nominācijā “Vēstures skolotājs”. Savukārt Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāja Signita Gabrāne tika apbalvota nominācijā “Sociālo zinību skolotājs”. Viņa ir “pedagoģe, kas ar saviem audzēkņiem ceļo un atver pasauli – no Preiļiem līdz Briselei,” vēsta pieteikums balvai.
Balva “Latvijas Gada skolotājs 2025” tika pasniegta arī divās komandu nominācijās. Par labāko skolas atbalsta komandu tika atzīta Liepājas Rietumkrasta vidusskolas
komanda, kas “iedvesmo skolēnus nepadoties”, izceļ skolas audzēkņi. Savukārt balva nominācijā “Skolas vadības komanda” tika piešķirta Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas komandai. Šajā skolā skolēni jūt, ka viņu balsis ir sadzirdētas un viņi tiek iesaistīti skolas lēmumu pieņemšanā.
Šogad balvai tika saņemti 145 pieteikumi no 37 pašvaldībām visā Latvijā. Laureāti tika izraudzīti 13 nominācijās – 11 individuālajās un divās komandu kategorijās.
Katrs balvas laureāts saņēma stikla mākslinieces Andas Munkevicas veidoto balvu “Zinību spārni” un LU un SIA “Mikrotīkls” Izcilības stipendiju.
Balvu organizē Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes fonds sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina SIA “Mikrotīkls”, “AJ Power” uzņēmumu grupa un “Lightguide”.