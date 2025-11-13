Plāno stingrākas prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem
Saeimas deputāti skatīšanai Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā ceturtdien nodeva grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz stingrākas prasības ārzemniekiem, kuri uzturas Latvijā, un nosaka iespēju anulēt termiņuzturēšanās atļauju personām, kas atkārtoti pārkāpj likumu.
Pret priekšlikuma tālāku virzīšanu šodien balsoja "Progresīvo" un "Stabilitātei" deputāti.
Likumprojekts paredz, ka ārzemniekam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja var tikt anulēta, ja viena kalendārā gada laikā šī persona ir izdarījusi trīs administratīvos pārkāpumus sabiedriskās kārtības, pārvaldes vai ceļu satiksmes jomās.
Likumprojekta iniciators, Saeimas deputāts Ainars Latkovskis (JV) akcentē, ka Latvijas pienākums ir aizsargāt savu iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību.
"Ikvienam, kas uzturas mūsu valstī, ir jārespektē mūsu likumi un noteikumi. Ja persona atkārtoti tos pārkāpj, tas liecina par necieņu pret Latviju un tās cilvēkiem, un šādā gadījumā valstij ir tiesības izvērtēt, vai šādas uzturēšanās atļaujas saglabāšana ir pamatota," pauž Latkovskis.
Likumprojektu līdzparakstījuši gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti - Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS), frakcijas "Nacionālā apvienība" priekšsēdētājs Raivis Dzintars, Uldis Augulis (ZZS) un Skaidrīte Ābrama.
Likumprojekts attieksies uz dažāda veida administratīvajiem pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī cieņu pret personu un cieņu pret Latvijas valsti, piemēram, ja persona administratīvi sodīta par agresīvu uzvedību, maznozīmīgu miesas bojājuma nodarīšanu, par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā, kā arī seksuālu uzmākšanos un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Šis priekšlikums ir solis imigrācijas kontroles pastiprināšanas un sabiedriskās drošības veicināšanas virzienā, pārliecināti tā autori. "Tas ir signāls, ka ilgstoša uzturēšanās Latvijā ir privilēģija, kas pienākas tikai tiem, kuri ievēro Latvijas likumus, rīkojas atbildīgi un respektē sabiedrības noteikumus," skaidro likumprojekta autori.