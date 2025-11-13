Pāvilostā norisināsies mēneša gardākais notikums - Nēģu diena
Pāvilostā sestdien, 15. novembrī norisināsies novembra gardākā tradīcija - Nēģu diena, kas kļuvusi par neatņemamu novembra tradīciju Dienvidkurzemes novadā. Svētku laikā varēs gan iegādāties, gan nogaršot gardo Sakas upes delikatesi.
Jau septīto reizi pēc kārtas Pāvilostas Nēģu dienas laikā 15. novembrī no pulksten 12:00 līdz 16:00 notiks amatnieku un mājražotāju tirgus, radošās darbnīcas, jūras velšu degustācijas, mezglu siešanas meistarklase, nēģu zupa pāvilostnieku gaumē, bet Pāvilostas muzejā 3D ekspozīcija “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”.
Ar koncertu “Jūras braucēju dziesmas” uzstāsies grupa “Vilki” un Arvis Kurmis, bet svētku noslēgumā Pāvilostas Kultūras namā pulksten 21:00 būs balle ar grupu “ELeR 2” (ieeja ballē - 10 eiro).
Nēģis ir ekskluzīva delikatese, un to zveja ir kultūrvēsturiska tradīcija dažās Latvijas piejūras pilsētās un ciemos, tostarp Pāvilostā, kur tā ir jau gandrīz simts gadus sena. Padomju gados tradīciju no jauna iedzīvināja viens no Pāvilostas aktīvākajiem zvejniekiem Arvīds Zvaigzne, kad gardo Sakas upes delikatesi varēja iegādāties un nogaršot ne tikai zvejnieku ģimenes, bet ikviens, jo no 1964. gada līdz septiņdesmito gadu vidum Pāvilostā darbojās nēģu cehs. Nēģu zvejošanas tradīcija Pāvilostā ir gandrīz 100 gadus sena, un Sakas upe Dienvidkurzemes novadā ir vienīgā, kur zvejo nēģus ar murdiem, atgādina Dienvidkurzermes novada pašvaldība.