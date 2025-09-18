No vecās ambulances līdz mākslinieku mājai: radošās telpas transformācija Pāvilostā
Pāvilostas mākslinieku rezidence PAiR, ko izveidojuši Vita Liberte un Vilnis Štrams, piedāvā māksliniekiem un pētniekiem iespēju strādāt radošā un mierīgā vidē. Atjaunotajā vēsturiskajā ēkā viņi radījuši unikālu kultūras telpu, kur māksla, zināšanas un dabas iedvesma satiekas.
Vienā no populārākajām piejūras pilsētām Pāvilostā pirms četriem gadiem izveidota Pāvilostas mākslinieku rezidence PAiR. Tās veidotāji Vita Liberte un Vilnis Štrams to iekārtoja senā, pašu spēkiem atjaunotā mājā pilsētas centrā un nodēvēja par vietu radošām saskarsmēm, kur mākslinieki, pētnieki un kuratori var attīstīt savus projektus stimulējošā, no ārējiem traucēkļiem brīvā vidē. Tā ir vieta, kur radoši eksperimenti un starpdisciplināru zināšanu pārnese ļauj dzimt jaunai jēgai.
Rīdzinieki, kuru sirds pieder Pāvilostai, jo šeit atrodas viņu atpūtas mītne, nolēma izveidot pilsētā kultūras vietu, kur vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi varētu baudīt augstvērtīgu mākslu neierastā vidē. PAiR sākotnējā ideja gan sākās ar mērķi organizēt izstādi jaunajam fotomāksliniekam, tagad aktierim un režisoram Tomam Harjo. Meklējot vietu izstādei, atrada pamestu māju pašā Pāvilostas centrā. Māja kopš 90. gadiem stāvēja tukša, un neviens no daudzajiem gribētājiem nespēja to atjaunot. Vita ar vīru arhitektu Vilni Štramu nolēma mājai piešķirt otro iespēju un ierīkot tajā mākslinieku rezidenci.
Vita, būdama advokāte, jau daudzus gadus kolekcionē laikmetīgo mākslu, tāpēc mākslas pasaule viņai nav sveša. Viņa spēja izvirzīt un realizēt mērķi stimulēt radošu mijiedarbību un veicināt zināšanu pārnesi laikmetīgās mākslas vidē. Rezidence ir absolūts mecenātisma projekts, ar kuru nekas netiek pelnīts. Vita neaprobežojās tikai ar personīgo mākslas kolekciju un atbalstu jauniem māksliniekiem, bet izdomāja veidot arī rezidenci un programmu māksliniekiem, lai tiem būtu iespēja strādāt un būt apritē, lai viņi varētu atbraukt neierastā vietā un koncentrēties darbam. Tāpēc šādas rezidences ir populāras visā pasaulē.
No ambulances līdz rezidencei
Vēsturiskā koka ēka ir vairāk nekā simts gadus veca, celta 1901. gadā, un ilgus gadus nebija piedzīvojusi remontu.
Māju pašā Pāvilostas centrā pašvaldība plānoja nojaukt, bet Vitai ar Vilni tā ļoti iepatikās. Tā kā ēka nebija kultūras piemineklis, remonta darbiem nebija nekādu ierobežojumu. Vitai šķita, ka mājai piemīt īpašs gars, tāpēc bija žēl, ja tā tiktu nojaukta.
Padomju laikos namā darbojusies ambulance, un augšstāvā bija izbūvētas mazas istabiņas ārstiem, tāpēc tur bija jāveic lielākie pārplānošanas darbi.
Mājai ir divas daļas – koka un padomju laikā piebūvētā ķieģeļu būve. Jaunie saimnieki uzbūvēja arī katlu mājas daļu, ko palīdzēja finansēt pašvaldība. Piebūvē izveidotas arī publiskās tualetes pasākumiem. Ēka tiek īrēta no pašvaldības, diemžēl ne ilgtermiņa īrē, bet remonts veikts par pašu līdzekļiem.
“Bija ļoti daudz darba, lai visu iztīrītu, ierīkotu apkuri,” stāsta Vita. “Visu darījām saviem spēkiem kopā ar meistariem no Kuldīgas un pazīstamo senu māju atjaunotāju Roaldu Cini, kurš palīdzēja saprast, ko var saglabāt. Logus, kuri nebija pilnībā sapuvuši, atjaunoja, bet tos, kurus nevarēja restaurēt, nomainīja pret jauniem. Arī visu māju atjaunoja pēc tāda paša principa – ko varēja saglābt, saglabāja, bet pārējo izveidoja no jauna. Telpās saglabātas arī padomjlaiku metāla krāsnis, kura iekurina, ja kļūst drēgns, kā jau pie jūras.”
Sākot renovāciju, Vilnis Štrams izveidoja konceptuālu projektu savā studijā un kopā ar Roaldu domāja, kā labāk saglabāt saglābjamo. Ēkai atjaunotas ne tikai iekštelpas, bet arī fasāde un oriģinālie logu slēģi.
Māju renovēja gadu, un tagad tā jau piedzīvojusi savu ceturto sezonu.
Radošam darbam un atpūtai
PaiR rezidence māksliniekiem, rakstniekiem, pētniekiem un citiem radošo jomu profesionāļiem nodrošina telpas un resursus eksperimentēšanai, pētniecībai un profesionālajai attīstībai. Ēkā izveidotas četras atsevišķas telpas rezidentiem, divas studijas radošam darbam, bibliotēka ar vairākām atklātām darbavietām, mākslas galerija, kā arī aušanas studija, kur darbojas vietējās Pāvilostas audējas.
Ikvienam rezidentam tiek nodrošināta sava guļamistaba ar labierīcībām, kā arī neierobežota piekļuve rezidences telpām, ieskaitot studijas, bibliotēku, mākslas galeriju, pilnībā aprīkotu virtuvi un kopīgu ēdamistabu.
Arī mākslinieku uzturēšanos rezidencē finansē Vitas un Viļņa fonds. Šeit viss organizēts tā, lai mākslinieks atbraucot varētu ne par ko nedomāt, bet tikai radoši strādāt. Katram māksliniekam tiek lūgts parādīt savu talantu, rezidenti brauc ne tikai no Latvijas, bet arī no visām pasaules malām – Tunisijas, Francijas, Armēnijas, Gruzijas, Japānas, Austrālijas un citām valstīm, lai iepazītos ar Latviju. Tiek rīkotas mākslas nozaru meistarklases. Mākslinieki brauc te strādāt un dzīvot uz dažādu laiku, ziemā – mēnesi, diviem, vasarā – īsāku laiku, jo gaisotne tad ir pārāk aktīva. Māksliniekus rezidencei izvēlas konkursa kārtībā.
Vietējās audējas ziemas vakaros darina darbus dažādās tehnikās, un rezidencē ir mazs veikaliņš, kur šo darbus var iegādāties. Audēju telpas izveidošana tika saskaņota ar pašvaldību, jo audējām Pāvilostā īsti nebija, kur palikt. Un to izmanto arī rezidences mākslinieki, daži pat iemācījušies te aust.
Pirmajā stāvā izveidota izstāžu zāle, kurā ir teicama akustika, iespējams, pateicoties betona grīdām, tāpēc šeit var rīkot arī nelielus koncertus.
Mājā atjaunota, bet vietām no jauna ieklāta koka dēļu grīda. Sākumā dēļi nokrāsoti, bet krāsa lobījusies nost, tāpēc to notīrīja un atstāja tādu, kā ir, gleznieciski raibu.
Ēkas vienā galā kori rotā uzraksts Klubs – Roalds Cinis bija atradis Ventspilī izmestu zivju konservu rūpnīcas kluba uzrakstu un izdomājis, ka var tam dot otru dzīvi šeit.
Mājas ieejas daļa izveidota verandas tipa vējtverī, ieliekot modernas stikla durvis, kas ir mūsdienīgs akcents vecajā ēkā. Vecās durvis vairs nebija atjaunojamas, tāpēc izdomāts jauns risinājums.
Rezidences telpās izvietotas mākslinieku gleznas no Vitas kolekcijas. Te ir gan Andra Eglīša, Luīzes Rukšānes, Maijas Kurševas, Kriša Salmaņa, gan citu gleznotāju darbi. Visas mēbeles mājā, izņemot gultas un dažus galdus, iegādātas lietoto preču veikalos, neko jaunu nepērkot. Sekojot saimnieku vēlmei, Roalds palīdzējis telpās ieviest retro stila noskaņu.
Dārzs kā laukos
Zemes platība pie mājas ir 2000 m² liela, un iepriekš te bijis vien izārdīts zemes gabals, bet tagad izveidots skaists lauku stila dārzs ar lielu siltumnīcu, kuru kopj un pieskata vietējā dārzniece. Dārza veidošanā piedalījās pazīstamais dārznieks Ansis Birznieks, kura radošais rokraksts šeit labi redzams. Dārzs ir nepārtraukti mainīgs, zied visu vasaru, un māksliniekiem te veidojas dialogs ar dabu. Tiek rīkotas arī meistarklases par dārza tēmu, piemēram, bijis seminārs par savvaļas augu lietošanu uzturā, arī augu ceremonijas.
Pie dārza esošajā pagalmā ierīkota vasaras skatuve, kur notiek performances un izrādes. Tepat atrodas arī ugunskura vieta, kur Jāņos māksliniekiem pasēdēt pie uguns. Atraktīvu noskaņu rada jaunā mākslinieka, tēlnieka Oto Holgera Ozoliņa skulptūras – zilās cauruļu govis, kas ganās rezidences dārzā.
Savukārt pie vecā šķūņa izveidots grāmatu apmaiņas punkts, kas aktīvi darbojas, un Vita priecājas, ka cilvēki tās lasa. Uz šķūņa sienas reizumis tiek demonstrēts kino.
PAiR ir ne tikai rezidence māksliniekiem, bet arī kultūras galamērķis, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem un ceļotājiem baudīt augstvērtīgu mākslu neierastā vidē. Veidojot bagātīgu notikumu un darbnīcu piedāvājumu, PAiR tiecas palīdzēt laikmetīgajai mākslai rast vietu ļaužu sirdī.