Salacgrīvā satiksmei atvērts tilts pār Salacu
Salacgrīvā uz Tallinas šosejas (A1) no trešdienas satiksmei ir atvērts tilts pār Salacu pa abām braukšanas joslām, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Jaunā tilta izbūves izmaksas atbilstoši pērn pavasarī ar pilnsabiedrību "NB&Tilts" noslēgtajam līgumam bija 14 971 553 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Pilnsabiedrību veido uzņēmumi SIA "Nordes būve" un SIA "Tilts". Jaunā tilta būvniecībai piesaistīts 7 548 242 eiro līdzfinansējums no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI), bet pārējo summu veido valsts finansējums.
Tilta atklāšanas pasākumā satiksmes ministrs Atis Švinka (P) trešdien pauda, ka tilts ir svarīgs ne tikai vietējai kopienai, bet arī visam Baltijas reģionam, ko pierāda fakts, ka pusi no tilta būvniecībai nepieciešamā finansējuma veido Militārās mobilitātes fonda līdzekļi.
Līdz 2024. gadam tilts bija Salacgrīvas, vēlāk Limbažu novada pašvaldības īpašumā. Tilts bija tehniski sliktā stāvoklī un, lai nodrošinātu jauna tilta izbūvi, 2024. gadā veco tiltu pārņēma valsts īpašumā.
Darbus Salacgrīvā sāka 2024. gada jūnijā ar pagaidu tilta izbūvi. Satiksme pa pagaidu tiltu tika pārslēgta pērn augusta beigās un no Ainažu puses sākās vecā tilta demontāža un jauno balstu izbūve.
Tēraudbetona sijas tika novietotas uz balstiem, izmantojot uzbīdīšanas metodi. Uzbīdīšanu sāka šogad februārī un pabeidza jūlija beigās. Pēc tam uzstādīja veidņus un stiegrojumu betonēšanas darbiem tilta brauktuves un gājēju ietvju izbūvei, sekoja brauktuves seguma un aprīkojuma izbūve.
Patlaban tilta būvnieki turpina labiekārtot teritoriju, stiprināt nogāzes, būvēt ietves zemtilta daļā un veic citus darbus. Pilnībā šos darbus plānots pabeigt līdz gada beigām.
Jaunā tilta būvdarbu laikā bija jāievēro stigras vides prasības, tehnoloģijas tika saskaņotas ar Valsts vides dienestu un institūtu "BIOR".
Lai veiktu darbus liegumu laikā, kad Salacas upē atrodas nārstojošās zivi, diennakts tumšajā laikā bija jāpārtrauc darbi, jo upes izgaismošana nebija pieļaujama, norāda LVC.
Tāpat LVC minēja, ka rievsienu iedziļināšana un citi ar skaļu troksni vai augstu ūdens piesārņošanas risku saistīti darbi bija jāveic periodā, kad migrācijas intensitāte bija iespējami zema, kas nozīmē maksimāli izvairīties no šādu darbu veikšanas laikā, kad pūš "jūras" jeb ziemeļrietumu, rietumu un dienvidrietumu vējš un/vai upē ir salīdzinoši augsts caurplūdums. Iespēju robežās šādus darbus vajadzēja veikt laikā, kad pūš "krasta" jeb ziemeļaustrumu, austrumu un dienvidaustrumu vējš un/vai upē ir zems caurplūdums.
Darbos bija arī jāizmanto instrumenti un aprīkojums, kuru ekspluatācija ir saistīta ar iespējami mazu troksni.
Jaunā četru laidumu tēraudbetona siju tilta kopējais tilta platums ir 14,5 metri, brauktuves platums - astoņi metri. Abās pusēs izbūvēta 2,5 metrus plata ietve, virs trešā balsta izbūvēts paplašinājums ar ietves platumu 4,5 metri, izveidojot skatu laukumus. Uz tilta izbūvēts energoefektīvs apgaismojums, tostarp apgaismojums iestrādāts arī tilta margās. Ietves paredzētas arī tilta abos galos zemtilta daļā - Ainažu pusē ietve tiks savienota ar esošo pašvaldības infrastruktūru gar Salacas upi, bet Rīgas pusē tā būs izveidota lokāli, ar kāpnēm tās galā.
Jauno tiltu pār Salacu pēc Limbažu novada pašvaldības pasūtījuma projektēja SIA "Projekts 3", būvuzraudzību nodrošināja AS "Ceļuprojekts".
Vecais tilts pār Salacu Salacgrīvā bija būvēts 1960. gadā un līdz 2024. gadam bija pašvaldības pārziņā. Visā ekspluatācijas laikā tam nebija veikts kapitālais remonts, tādējādi tas bija nolietojies. Salacgrīvas novada pašvaldība 2020. gadā veica tilta tehnisko apsekošanu un 2021. gada pavasarī, lai mazinātu slodzi uz tilta konstrukcijām, ieviesa uz tilta ar luksoforu regulētu reverso kustību pa vienu braukšanas joslu. 2022. gadā Limbažu novada pašvaldība pasūtīja jauna tilta būvprojektu un 2023. gadā pieteica projektu līdzfinansējuma saņemšanai no EISI militārās mobilitātes projektu uzsaukumā.