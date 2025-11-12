Vēja parka dēļ ceļi Drustu pagastā kļuvuši neizbraucami. Aicina noteikt kravas satiksmes aizliegumu VIDEO
Smiltenes novada pašvaldība lūdz "Latvijas Valsts ceļus" noteikt masas ierobežojumus Drustu un Launkalnes pagastu grants ceļiem, lai pasargātu tos no bojājumiem vēja parka “Augstkalni” būvniecības laikā intensīvās smagās tehnikas pārvietošanās dēļ. Plānota ceļu stāvokļa apsekošana un nepieciešamo remontdarbu izrunāšana.
Smiltenes novada pašvaldība nosūtījusi vēstuli VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ar lūgumu noteikt masas ierobežojumu. Tajā teikts, ka vēja parka “Augstkalni” būvniecības laikā intensīvi tiek izmantoti Drustu un Launkalnes pagastu grants ceļi, pa kuriem pārvietojas smagā tehnika, nogādājot būvniecības materiālus uz objektu. Šobrīd šie ceļi netur slodzi, kas saistīta ar smagās tehnikas pārvietošanos būvniecības laikā, līdz ar to pasliktinās to tehniskais stāvoklis. Tāpēc pašvaldība aicina "Latvijas Valsts ceļus" noteikt masas ierobežojumus uz valsts ceļu posmiem “Drusti–Jaunpiebalga” un “Drusti–Launkalne” līdz brīdim, kad laikapstākļu ietekmē ceļš būs sasalis un spēs izturēt lielāku slodzi.
RETV vēstīja, ka vēja parka “Augstkalni” būvdarbu dēļ ceļš P29 Drusti–Jaunpiebalga kļuvis gandrīz neizbraucams un vietējie iedzīvotāji aicina apturēt smagās tehnikas kustību:
Lai pievērstu uzmanību autoceļa P29 Drusti-Jaunpiebalga kritiskajam stāvoklim, pirms astoņiem gadiem iedzīvotāji izdangātajā brauktuvē stādīja kartupeļus. Šobrīd šim kārtīgu remontu neredzējušajam ceļam jaunas problēmas. Sākoties vēja parka “Augstkalni” būvniecībai, pa šo ceļu notiek intensīva smagās tehnikas kustība, kas gan apdraud satiksmi, gan bojā ceļa segumu.
“Viņi varētu nodrošināt drošas braukšanas skolu, lai mēs iemācītos savaldīt mašīnu dziļos dubļos, adrenalīns ir, jā. Es šobrīd, piemēram, izvēlos ļoti maz braukt uz veikalu, iztieku ar krājumiem,” Drustu iedzīvotāja Ieva Kalnača stāsta, ka šis ir vienīgais ceļš, kā nokļūt arī darbā. “Bet mums ir jātiek kaut kur! Es saprotu – paši izvēlējāties laukos dzīvot, nu tad lūdzu, problēmas ir jūsu.”
Smiltenes novada domes deputāte Ilze Palma (“Progresīvie”) RETV pauda: “Attīstītājs teica, ka viņš bija jau pamanījis, ka mums jau pirms tam ir bijuši ļoti slikti ceļi. Es saku, tātad jūs zinājāt, ka ceļi ir ļoti slikti, bet jūs neko nedarījāt. Savā ziņā tā sanāk, ka jūs neesat sagatavojušies tam mājasdarbam. Nu mēs tagad it kā darām, bet redzat, ka tas nestrādā. Es, protams, arī aicināju un lūdzu arī vairākkārtīgi Valsts ceļus, ka vai nu ir jānosaka šis tonnāžas ierobežojums, vai jādod laiks viņiem to ceļu sakārtot.”
13. novembrī VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Smiltenes novada pašvaldības un iedzīvotāju pārstāvji, kā arī būvnieki dosies uz Drustu pagastu, lai apsekotu kritiskākos posmus un izrunātu, kādus darbus nepieciešams veikt, lai tos savestu kārtībā.