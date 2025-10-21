Pārbūvē Smiltenes centru
Smiltenes novada pašvaldība turpina pilsētas centra pārbūves projektu, kas paredz uzlabot infrastruktūru un pilsētvidi, vienlaikus saglabājot un papildinot zaļās zonas. Projekta īstenošana notiek pakāpeniski, nodrošinot sabiedrības iesaisti un rūpīgu vides aizsardzību.
Šobrīd pilsētas centrā notiekošie būvdarbi tiek veikti saskaņā ar iepriekš izstrādātu un apstiprinātu būvprojektu Smiltenes centra pārbūvei – “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna ielas posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam, kā arī teritorijās Baznīcas laukuma 16a un Baznīcas laukuma 10”. Projekts izstrādāts kā vienots, komplekss risinājums Smiltenes pilsētas centra attīstībai, un tā īstenošana paredzēta septiņās kārtās.
Projekts izstrādāts pirms vairākiem gadiem, un jau tā izstrādes laikā tika nodrošināta sabiedrības iesaiste. 2017. gadā Baznīcas laukumā iedzīvotāji tika aicināti iepazīties ar iespējamiem pilsētas centra plānojuma variantiem, savukārt 2018. gada jūlijā publiskai apspriešanai tika nodoti Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceres materiāli. Pēc visu saņemto priekšlikumu izvērtēšanas tika apstiprināts galīgais būvprojekta variants, kas kalpo par pamatu šobrīd notiekošajiem būvdarbiem.
Turpmākajos gados pašvaldība aktīvi meklēja dažādus finansējuma avotus un fondu iespējas, lai pakāpeniski īstenotu izstrādāto Smiltenes centra attīstības ieceri. Līdz šim ir realizētas trīs no septiņām projekta kārtām, savukārt, šobrīd uzsāktajā būvniecības posmā tiek izbūvētas divas kārtas.
Projekta risinājumi paredz siltumapgādes tīklu pārbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvi, lietusūdens savākšanas sistēmas izbūvi, elektrotīklu pārbūvi, ielu apgaismojuma pārbūvi, ielu un laukumu pārbūvi, labiekārtojumu atjaunošanu, tualetes izbūvi, kā arī apstādījumu atjaunošanu.
Jebkāda tehniska iejaukšanās koku sakņu sistēmas aizsardzības zonā var tieši ietekmēt koka veselības un vitalitātes stāvokli. Koku veselības stāvoklis pasliktināšanās var tikt novērota ilgstošā laika periodā pēc būvdarbu pabeigšanas. Pašreiz uzsāktie būvdarbi paredz trīs koku nozāģēšanu, kas ir nepieciešama, lai īstenotu būvprojektā paredzētos risinājumus. Tajā pašā laikā projektā Kalna ielas posmā paredzēts saglabāt esošos kokus, kā arī paredzēta jaunu stādījumu izveide – kopumā plānots iestādīt 30 jaunus kokus (2 Holandes liepas "Pallida", 1 Parasto ozolu, 2 Sudrabkļavas, 21 Zviedru pīlādžus, 2 Amūras kļavas, 2 Himalaju bērzus), tādējādi nodrošinot pilsētvides zaļuma un estētiskās kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu nākotnē.
Smiltenes novada pašvaldība augsti novērtē iedzīvotāju rūpes par pilsētas zaļo vidi un uzsver, ka lēmumi par koku nozāģēšanu tiek pieņemti tikai pēc rūpīgas izvērtēšanas, ņemot vērā pieguļošo īpašumu īpašnieku viedokli un saskaņā ar spēkā esošo būvprojektu. Projekta īstenošanas mērķis ir veidot sakārtotu, drošu un ilgtspējīgu pilsētas centru, kas būs patīkama un pievilcīga vide gan šodienas, gan nākotnes Smiltenes iedzīvotājiem.
Gājējus un satiksmes dalībniekus aicina būt uzmanīgiem būvdarbu teritorijā, sekot līdzi aktuālajām satiksmes organizācijas shēmām, kā arī ievērot barjeras un norobežojumus, kas nodala publiski piekļūstamās teritorija no būvdarbu teritorijas. Atgādinām, ka būvdarbu teritorijā atrasties ir bīstami!