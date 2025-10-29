Vai zināji - Smiltenes novadā top pasaulē zināmais zaļais siers, iecienītie makaroni, un tur var apmeklēt keramikas darbnīcu un izmēģināt “buldozera simulatoru”
Par to, ka Smiltenes novads var lepoties ar pasaulē zināmo Zaļo sieru, klientu iecienītiem makaroniem, kā arī iepazīties ar keramikas darbiem māla ražotnē un izmēģināt “buldozera simulatoru”, savā vizītē personiski pārliecinājās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, kurš aprunājās ne tikai ar pašvaldības vadību, bet arī ielūkojās vietējo uzņēmēju ikdienā - no siera ražošanas līdz māla un keramikas darbnīcām.
Raunā Burovs apmeklēja ģimenes uzņēmumu, kur top slavenais “Zaļais siers” ar audzētu sierāboliņu un piena olbaltumvielām (cīgars), un vairāk nekā 20 veidu makaroni - ar baziliku, kaņepēm, halapeņo un citām vietējām veltēm. Uzņēmuma saimniece Zane Ceriņa stāsta: “Mēs ražojam to, ko paši ēdam - viss ir īsts, bez mākslīgām piedevām. Cilvēki novērtē garšu, ne tikai iepakojumu.” Burovs atzina, ka šāda uzņēmējdarbība ir pelnījusi atbalstu: “Šajā vietā ir redzams, kā vietējie resursi pārtop par augstvērtīgu eksporta produktu. Tas ir tas, kas Latvijai ir nepieciešams - gudra zaļa un garšīga ražošana.”
Novada vizītes laikā Burovs apmeklēja arī keramikas darbnīcu “Raunas māls”, kurai nesen ir iegādāta augstas temperatūras apdedzināšanas krāsns un virpa. Projekts ir īstenots ar Lauku atbalsta fonda palīdzību. Darbnīcas meistars vizītes laikā uzsvēra: “Mēs ne tikai radām traukus - mēs saglabājam šo amatu, kas Latvijā ir daļa no kultūras mantojuma.”
Vizītes laikā Smiltenes tehnikumā, kur viesus uzņēma Būvniecības programmas nodaļas vadītājs Zigmunds Valters un pedagogs Dāvis Auziņš. Viesiem bija iespēja apskatīt un praktiski izmēģināt moderni aprīkoto simulatoru klasi, kur izvietoti greidera, buldozera, ekskavatora un frontālā iekrāvēja simulatori. Burovs norādīja, ka dažiem Latvijas politiķiem patīk sevi tikai fotografēt uz buldozera fona, man šoreiz bija iespēja ne tikai nofotografēties, bet personiski izmēģināt “buldozera simulatoru”.
Smiltenes novada domē Oļegs Burovs tikās ar priekšsēdētāju Ervinu Labanovski, lai pārrunātu budžeta prioritātes, izglītības jautājumus un reģiona attīstības virzienus. “Šādās vizītēs ir lieliska iespēja tuvāk iepazīstināt likumdevējus ar reģiona problēmām un izstāstīt to ikdienu ar ko saskaras pašvaldības. Tiekoties arī ar novada uzņēmējiem viņu uzņēmos, mēs labāk izprotam to ikdienu, ar kuri tie saskaras un spējam pieņemt atbildīgākus lēmumus, lai uzlabotu mūsu novadnieku ikdienu,” pēc tikšanās norāda Labanovskis.
Vizītes laikā kopā ar domes priekšsēdētāju Ervinu Labanovski, priekšsēdētāja vietnieci Astrīdu Harju, deputātu Ģirtu Freibergu un Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītāju Santu Sinku tika pārrunāti novada attīstības, izglītības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības jautājumi.
“Smiltene ir piemērs tam, kā pašvaldība un uzņēmēji var strādāt roku rokā. Smiltene parādīja, ka mazpilsēta var būt lielu ideju mājvieta - ar garšu, raksturu un nākotni,” vizītes noslēgumā norādīja Burovs.
Vizītes noslēgumā Oļegs Burovs kopā ar Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Ervinu Labanovski un Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītāju Santu Sinku devās uz Brantu muižu. Kopā ar muižas saimnieci Ilzi Briedi notika saruna par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un to nākotnes attīstības iespējām, kā arī tika pārrunāti uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanas jautājumi novadā.