Uz Rīgas pils mūra iedegtas tūkstošiem svecīšu Lāčplēša dienas piemiņai
Arī šogad turpinājās Lāčplēša dienas tradīcija – svecīšu iedegšana un izvietošana 11. novembra krastmalā uz Rīgas pils vēsturiskā apkārtmūra, informēja ...
FOTO: Rīgas pils mūri izgaismo Lāčplēša dienas piemiņas sveces
Arī šogad turpinājās Lāčplēša dienas tradīcija – svecīšu iedegšana un izvietošana 11. novembra krastmalā uz Rīgas pils vēsturiskā apkārtmūra, informēja VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ).
Īpaši šim notikumam VNĪ bija uzstādījusi tērauda aizsargsietu un iekārtojusi pils mūra apkārtni svecīšu izvietošanai, lai saudzētu atjaunoto mūri un padarītu sveču atkārtotu izmantošanu videi draudzīgāku.
Tāpat daļa no izdegušajām svecēm, kā ierasts, tiks pārstrādātas ierakumu svecēs Ukrainas brīvības cīnītāju atbalstam.
Katru gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā, iedzīvotāji iededz sveces, pieminot Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gadā un godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. Rīgas pils akmens mūris ir viena no populārākajām vietām, kur šī tradīcija tiek kopta.
VNĪ aicināja izmantot stikla ietvaros iepildītas svecītes, lai pasargātu mūri no sakusušajiem un dabai kaitīgajiem sveču pārpalikumiem.
Pēc arhitekta Pētera Blūma idejas veidotais tērauda aizsargsiets palīdz aizsargāt vēsturiskos ķieģeļus no bojājumiem. Siets sastāv no 175 posmiem ar kopējo garumu 184 metri, un uz tā iespējams izvietot līdz 10 500 svecītēm.
Pēdējos gados pēc Lāčplēša dienas pasākumiem pie Rīgas pils tiek savākti ap 200 kilogramiem sveču pārpalikumu, no kuriem top aptuveni 1000 ierakumu sveces, kas tiek nosūtītas uz Ukrainu. Arī šogad tās tiks nodotas pārstrādei meistarklasēs.