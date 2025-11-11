Deputāte rosina piešķirt papildu finansējumu Latgales slimnīcām
Pie frakcijām nepiederošā deputāte Viktorija Pleškāne uz valsts budžeta otro lasījumu iesniegusi priekšlikumus, aicinot piešķirt papildu finansējumu Daugavpils reģionālajai un Krāslavas novada slimnīcai, informēja deputātes palīdze Katarina Ogorodņika.
Pleškāne aicina piešķirt līdzekļus Daugavpils reģionālajai slimnīcai 492 371 eiro apmērā, bet Krāslavas novada slimnīcai - 1,5 miljonu eiro apmērā.
Līdztekus deputāte rosina līdzekļu pārdali 20 miljonu eiro apmērā energoietilpīgas ražošanas elektroenerģijas izmaksu kompensācijai Latgales Speciālajai ekonomiskajai zonai (SEZ) un Rēzeknes SEZ.
Viņa aicina arī 15 miljonus eiro novirzīt Satiksmes ministrijai, lai "saglabātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares ilgtspēju kā valsts iekšējās drošības sastāvdaļu".
Tāpat Pleškāne aicina Ministru kabinetu līdz 2026. gada 31. martam izstrādāt un iesniegt Saeimā normatīvos aktus par nelikumīgas dzīvnieku pavairošanas ierobežošanu. Deputāte arī iestājas par to, ka nepieciešams ne tikai iesaldēt valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, bet arī pārskatīt valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu, kā arī aicina valdību līdz 2026. gada 1. septembrim izstrādāt jauno speciālistu piesaistes un noturēšanas programmu Latgalē.
Līdztekus deputāte rosina izslēgt normas, kas būtiski kāpina nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi 2027. gadā.
Pleškāne rosina paredzēt mērķstipendijas studējošajiem jauniešiem 12 miljonu eiro apmērā, kā arī izveidot programmu jauno speciālistu piesaistei un noturēšanai, tai atvēlot 15 miljonus eiro. Līdztekus, Pleškānes vērtējumā, svarīgi izveidot publiskās un privātās partnerība (PPP) īres mājokļu un sociālo mājokļu fondu Latgalē, kam viņa aicina piešķirt 10 miljonus eiro.
Kopumā Pleškāne iesniegusi 14 likumdošanas iniciatīvas par kopējo summu 76,3 miljoni eiro.
Deputāte savām iniciatīvām kā finansējuma avotus piedāvājusi AS "Latvijas valsts meži" dividendēs izmaksājamās peļņas par 2025. gadu daļu, Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta "Elwind" līdzekļus, līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, valsts pamatbudžeta līdzekļus, Sabiedrības integrācijas fonda līdzekļus, kā arī emisijas kvotu ieņēmumu instrumentus.
Savukārt pie frakcijām nepiederošā deputāte Jekaterina Drelinga piedāvā rast budžetā finansējumu astoņu miljonu eiro apmērā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa "Programma skolā" ieviešanai. Tāpat viņa rosina rast 350 000 eiro sociālā atbalsta programmai, kas paredz atbalstu pedagogiem trīs gadus līdz pensijai un ar vismaz 25 gadu darba stāžu.
Līdztekus Drelinga aicina rast 1,8 miljonus eiro, lai nodrošinātu kvalitatīvu, stabilu un pieejamu profesionālās ievirzes sporta izglītību, saglabājot profesionālus pedagogus, kā arī 70 miljonus eiro vispārējās izglītības pedagogu izdienas pensijām, kuru darba stāžs ir 35 gadi.
Kā vēstīts, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamā gada valsts budžeta projekta otrajam, galīgajam lasījumam kopumā saņēmusi vairāk nekā 450 priekšlikumu.